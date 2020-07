La confusa (e insólita) anécdota de Alejandro Fantino en el baño de un boliche gay

A días de la devastadora noticia de la muerte de su padre, Alejandro Fantino regresó a la televisión para estar al frente de su programa, el cual se emite por América. Casi al final de la emisión del miércoles, contó una insólita anécdota que hizo reír a sus compañeros.

Haciendo referencia a un hecho que ocurrió hace muchos años, Alejandro Fantino contó el confuso episodio que protagonizó en el baño de un boliche llamado “Bunker”, el cual ya no existe. “Yo iba los domingos porque no era gay, era ‘surtido‘”, comenzó contando.

“Yo tenía 22 o 23 años, e iba los domingos cuando salía de Mitre. Había una palabra, un término de esa época que no sé si se sigue usando, que es ‘Paki’, que es que si no sos gay y sos heterosexual, sos paki”, aclaró el conductor de la emisión.

“Un día entró al baño, vino un flaco y me dice: ‘Hola, ¿qué tal?’, muy serio. Me dice: ‘¿Vos sos paki? ¿Sos paki o no sos paki?”, relató Alejandro Fantino ante la mirada atenta de sus compañeros de “Fantino a la tarde”.

“Mirá, me dicen Gringo. Me llamo Alejandro, también me dicen Toro en Santa Fe. Me llamo Alejandro Jorge Fantino, pero no soy paki”, fue la respuesta del periodista en aquel entonces. Al salir del baño, se lo comentó a un amigo.

“Ya van dos o tres que me dicen paki, debe haber uno parecido a mí que le dicen así. Y me dijeron: ¡No, bol…! Paki son…, y ahí lo entendí”, contó Alejandro Fantino mientras Marcela Tauro, Luis Ventura y sus otros colegas se reían.