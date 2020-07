Denunciaron al conductor de “Cazadores de mitos” por violar a su hermana

Se dio a conocer una terrible denuncia en contra de Adam Savage, conductor de Cazadores de mitos, que indica que había violado a su hermana, cuando ella era apenas una niña y fue cuando tenía entre 7 y 10 años. Según el The New York Post, el hecho fue en entre los años 1976 y 1979 cuando el ahora famoso tenía entre 9 y 12 años.

“Savage violó a Miranda Pacchiana, la forzó a tener sexo oral, junto con otras formas de abuso sexual”, indica la denuncia difundida por el medio estadounidense. Pero también, se conoció el descargo de la hermana del conductor, Miranda Pacchiana (51), realizado en un blog personas: “Con el tiempo me di cuenta de que ellos me veían a mí como el foco del abuso. No reparaban en mi hermano, que fue el que lo cometió”.

“La última vez que contacté a mi hermano, Adam Savage, fue hace más de dos décadas. En ese momento, lo llamé por su actitud insensible sobre el abuso y su aparente desprecio por el daño que había causado, pero decidió no reconocer ni mostrar compasión por mi dolor”, indicó.

Y cerró: “Ni una vez en los años siguientes he visto evidencia de que a mi hermano le importa realmente entender lo que me hizo. No me da ninguna razón para creer que haya examinado de manera significativa lo que lo obligó a cometer crímenes sexuales”, indicó.

Claro, que inmediatamente Adam Savage negó esta acusación: “Durante muchos años, me atacó implacable y falsamente a mí y a otros miembros de mi familia. Al difundir numerosas historias falsas sobre nosotros en busca de una bonanza financiera, tortura a toda nuestra familia y se distancia de todos nosotros. Lucharé contra esta demanda infundada y ofensiva y trabajaré para poner fin a esto de una vez por todas”, expresó en un comunicado.

Y agregó: “Si bien espero que mi hermana obtenga la ayuda que necesita para encontrar la paz, esto debe terminar. Durante muchos años, nos ha atacado implacablemente y falsamente a mí y a otros miembros de mi familia a cualquiera que escuche “.