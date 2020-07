Los autos por debajo del millón: las opciones más convenientes para aprovechar con la brecha cambiaria

No son muchos los autos que se mantienen con valores por debajo del millón de pesos. Luego de las devaluaciones de 2018 y 2019, la necesidad de adecuarse a las escaladas del dólar generó aumentos de hasta el 90% en el valor de los cero kilómetro.



Pero luego de la cuarentena que paralizó a las terminales y concesionarios (volvieron a funcionar durante mayo), una parte de la reactivación del mercado se presume ligada al valor del dólar blue -o al menos eso esperan en el sector-, que por estos días ronda los $ 129. Para quienes disponen del billete estadounidense, los cero kilómetro están en uno de los valores más tentadores de los últimos tiempos. El rubro automotor, entonces, puede se receptor de ahorros del público que se encuentra ante la imposibilidad de viajar o realizar otro tipos de inversiones.

Si bien el mercado enfrenta también una retracción histórica, existen varios modelos por debajo del valor referencial de los 10.000 dólares. Y en el caso de los autos más baratos en la plaza local, por ejemplo, se los puede conseguir a entre los 5.900 y 7.700 dólares.

Aquí, un listado marca por marca de los modelos que cuestan menos de un millón de pesos, con su valor equivalente en dólares, a los $ 129 que cotizó el blue al cierre de junio.



CHEVROLET

Onix Joy $ 909.900 (US$ 7.053)

Onix Joy Plus (4 puertas) $ 984.900 (US$ 7.634)

Motor 1.4 de 98 caballos.

Equipamiento principal: doble airbag, anclajes ISOFIX, sistemas de frenos ABS y de distribución de frenado (EBD).

FIAT

Mobi 1.0 $ 760.100 (US$ 5.892)

Mobi 1.0 Top $ 777.900 (US$ 6.030)

Mobi Way $ 815.500 (US$ 6.321)

Tiene motor 1.0 de 70 caballos.

Equipamiento principal: doble airbag, sistema de frenos ABS, anclajes ISOFIX, computadora de a bordo. El Way suma sensor de estacionamiento, radio con conectividad Bluetooth y espejos exteriores eléctricos.

Uno $ 921.400 (US$ 7.142)

Equipamiento principal: dirección asistida, central multimedia con pantalla de 6,2 pulgadas y conectividad Bluetooth, y volante multifunción. Viene equipado de serie con controles de tracción (TC) y de estabilidad (ESC), doble airbag, sistemas de frenos ABS y de distribución de frenado (EBD), anclajes ISOFIX para sillas infantiles y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Argo Drive 1.3 $ 985.200 (US$ 7.637)

Cronos Drive 1.3 $ 986.700 (US$ 7.648)

Motor 1.3 Firefly de 99 caballos.

Equipamiento principal: pantalla multimedia de 7 pulgadas, volante multifunción, gestión de dispositivos por comandos de voz, computadora de abordo, climatizador automático (sólo el Cronos), sensores de estacionamiento traseros, sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA), sistemas de frenos ABS y de distribución de frenado (EBD), sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS), sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX), Control electrónico de estabilidad (ESC), Control de tracción (TC) y doble airbag.

FORD

Ka S $ 979.000 (más una bonificación de $ 85.000) (US$ 7.589)

Motor 1.5L TiVCT de 123 caballos.

Equipamiento principal: control Electrónico de Estabilidad, Control de Tracción, sistema de conectividad con MyFord Dock y sistema de arranque en pendientes.

NISSAN

March Active $ 829.600 (US$ 6.431)

March Sense manual $ 915.700 (US$ 7.098)

March Sense aut. $ 962.400 (US$ 7.460)

Versa Sense MT $ 909.600 (US$ 7.051)

Motor 1.6 de 107 caballos.

Equipamiento principal: dirección asistida, doble airbag, sistema de frenos con ABS, asistente de frenado (BA), distribución electrónica de frenado (EBD), asientos con sistema ISOFIX, levantavidrios eléctricos y cierre centralizado.

RENAULT

Kwid Zen $ 832.400 (US$ 6.452)

Kwid Intens $ 872.000 (US$ 6.759)

Kwid Iconic $ 892.500 (US$ 6.918)

Kwid Outsider $ 922.000 (US$ 7.147)

Está equipado con un motor tres cilindros de un litro de cilindrada, con 66 caballos de potencia.

Equipamiento principal: cuatro airbags (2 frontales y 2 laterales), 2 anclajes ISOFIX en las plazas traseras, frenos con ABS y EBV, pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema Media Evolution® de Renault.

Sandero Life $ 970.300 (US$ 7.521)

Logan Life $ 982.700 (US$ 7.617)

Motor 1.6 de 16 válvulas y 115 caballos.

Equipamiento principal: levantavidrios delanteros con comando eléctrico, airbags laterales delanteros, cierre centralizado con comando a distancia.

TOYOTA

Etios X $ 884.500 (US$ 6.856)

Motor 1.5 de 16 válvulas y 103 caballos.

Equipamiento principal: caja manual de seis marchas, pack eléctrico, controles de Estabilidad (VSC) y de Tracción (TRC). El XLS suma sistema de audio con pantalla táctil de 7 pulgadas.

Y también los autos del millón (hasta $ 1.100.000):

Chevrolet Nuevo Onix 1.2 $ 1.038.900 (US$ 8.053)

Motor de 12 válvulas y 90 caballos.

Equipamiento principal: seis airbags, control de estabilidad (ESC), frenos con ABS, anclajes ISOFIX, asistencia de arranque en pendientes, computadora de abordo y pack eléctrico.

Peugeot 208 Active $ 1.068.200 (US$ 8.280)

Motor 1.6 de 16 válvulas y 115 caballos.

Equipamiento principal: doble airbag, frenos con ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), levantavidrios eléctricos, cierre centralizado con comando a distancia, aire acondicionado, volante multifunción, computadora de abordo.

Renault Sandero Zen $ 1.043.100 (US$ 8.086)

Renault Logan Zen $ 1.052.000 (US$ 8.155)

Motor 1.6 de 16 válvulas y 115 caballos.

Equipamiento principal: aire acondicionado automático, pantalla táctil de 7 pulgadas, levantavidrios delanteros con comando eléctrico, airbags laterales delanteros, cierre centralizado con comando a distancia, sistema Media Evolution con pantalla táctil de 7 pulgadas y sensores de estacionamiento.

Toyota Etios XLS $ 1.028.800 (US$ 7.975)

Motor 1.5 de 16 válvulas y 103 caballos.

Equipamiento principal: caja manual de seis marchas, pack eléctrico, controles de Estabilidad (VSC) y de Tracción (TRC). El XLS suma sistema de audio con pantalla táctil de 7 pulgadas.

Volkswagen UP take up! $ 1.007.900 (US$ 7.813)

Motor 1.0 de 75 caballos

Equipamiento principal: doble airbag frontal y ABS, radio con Bluetooth, USB y Aux-IN y aire acondicionado.

