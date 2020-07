Continúan las indagatorias por espionaje ilegal: hoy es el turno de Susana Martinengo

Se trata de la segunda tanda de indagatorias, en la que además de la ex jefa de Documentación Presidencial deberán declarar Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva.

Los detenidos por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos continuarán hoy siendo indagados en el marco de la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, entre los que se encuentra Susana Martinengo, una ex funcionaria cercana al ex presidente Mauricio Macri y varios ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Según informaron fuentes judiciales, están citados para hoy Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), y le siguen Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva.

El miércoles, la primera tanda de indagatorias en la causa incluyó preguntas sobre maniobras de seguimiento al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, informaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

Varios detenidos accedieron a responder preguntas en la ronda de declaraciones de ayer y, según pudo reconstruir Télam, el temario versó sobre espionaje contra los dirigentes políticos Diego Santilli y Graciela Camaño, pero también sobre trabajos realizados para un programa de televisión y seguimientos al titular del máximo tribunal.

En tanto, para el próximo lunes, también a las 9:30, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sustancia el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

El juez Villena ordenó detener a 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

En la resolución en la que dispuso las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal".

Con información de www.ambito.com