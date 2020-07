La Argentina rechazó las acusaciones de Venezuela de participar en una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro

El gobierno argentino rechazó de plano las acusaciones de Venezuela vertidas contra el encargado de Negocios de la embajada en Caracas, Eduardo Porretti, de formar parte de una “conspiración” en contra del régimen de Nicolás Maduro junto con otros países y avaló todo el accionar del diplomático argentino.

Este miércoles, Diosdado Cabello, quien es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada únicamente por chavistas y segundo hombre en la escala de poder de Venezuela, denunció que se llevó a cabo una reunión en la embajada de España ubicada en la ciudad de Caracas, que contó con la presencia de embajadores y representantes diplomáticos de al menos nueve países, con la finalidad de “conspirar” contra el régimen chavista. Entre los embajadores mencionados hizo alusión al de la Argentina.

Desde el gobierno de Alberto Fernández no dieron hasta ahora una respuesta oficial al tema. Pero voceros del canciller Felipe Solá rechazaron de plano las acusaciones al sostener que esa reunión en la embajada de España a la que aludió Cabello “era una recepción oficial, la despedida de dos diplomáticos que había sido hecha con tarjeta de invitación”.

A la vez, se aclaró de manera concreta que “Porretti fue en un auto oficial, presentó sus documentos en los retenes de las fuerzas de seguridad y desconocemos por qué Cabello hace esa apreciación”, Infobae intentó dialogar con el encargado de Negocios en Caracas pero no pudo contactarlo.

Más allá de esta respuesta informal, no hubo información sobre si Alberto Fernández se contactó con Maduro para evaluar la gravedad de esta denuncia, sobre todo teniendo en cuenta la posición política de Argentina con relación a Venezuela. En la Casa Rosada aseguraron que no hay espíritu de generar un conflicto diplomático con un gobierno al que consideran “amigo de la Argentina”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó recientemente a Infobae que “Venezuela no constituye una amenaza para la Argentina” en términos militares al exponer su plan para reformular la doctrina de las Fuerzas Armadas que en la administración de Mauricio Macri puso al régimen chavista como un país de “amenaza latente” en la región por sus vínculos con Irán.

A su vez, recientemente en una votación en la OEA la Argentina se abstuvo de cuestionar la violación a los derechos humanos en Venezuela y en una videoconferencia que mantuvo con el ex presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, Alberto Fernandez confesó que extrañaba a Hugo Chávez.

La denuncia de Cabello sacudió ayer el ámbito diplomático tanto de la Argentina como de México, el otro país aliado a Caracas que también fue acusado de “conspiración” por parte de Venezuela.

En su mensaje de denuncia Cabello, dijo que a la reunión en la embajada de España “llegaron representantes de México, del SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe), Portugal, del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), de la Santa Sede, de Chile, de Argentina, nueve representantes diplomáticos, a un sitio adoptado para conspirar contra Venezuela como es la embajada de España...donde está el prófugo de la justicia, terrorista Leopoldo López”. Lo hizo durante su programa de televisión Con el Mazo Dando, transmitido en la televisión estatal venezolana.

Según el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por militantes de Maduro, un “patriota cooperante” como hace llamar a sus supuestos informantes, le envió los datos de los diplomáticos que se habrían reunido en la sede española e incluso hasta el número de las placas de los autos donde se trasladaban. “Fueron hoy, no me digan que no, porque les voy a sacar la foto para que les quede claro”, amenazó.

El segundo en el mando de poder de Venezuela también manifestó su asombro por la presencia de los representantes de México y Argentina, países cuyos gobiernos actuales se han mantenido al margen de la situación crítica que vive Venezuela y que, como se dijo, en las recientes votaciones que se realizaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvieron de condenar la designación de un Consejo Electoral por parte del Tribunal Supremo controlado por la dictadura chavista.

“Nos extraña México ahí, Argentina ahí” dijo en tono asombrado Cabello, quien además agregó “me están mandando esto calientico ahorita... Cruz Roja, representante de la Misión de Holanda, ese llegó caminando, debe ser que es vecino, llegó a pie, Polonia, Unión Europea, Líbano y el de España, esos son los que estaban ahí en esa reunión hoy”.

