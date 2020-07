Viotti, Muriel y Mársico se van a dar más de una sorpresa

Los concejales Jorge Muriel, del Frente de Todos, Leonardo Viotti, del bloque de Cambiemos-UCR y Lisandro Mársico, del PDP fueron designados ayer como a los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Auditoría Externa del Municipio, que en principio se realizará sobre 3 puntos principales: fondos y subsidios entregados por el Ejecutivo y contrataciones de personal.

Los representantes de los distintos bloques del Legislativo de la ciudad tendrán la responsabilidad de fiscalizar que los auditores externos atiendan al control minucioso de las erogaciones del Municipio en subsidios, fondos municipales y Recursos Humanos en el período comprendido desde el 1/01/2018 al 31/12/2019.

El trabajo de auditoría se deberá llevar a cabo a través de los siguientes procedimientos (como mínimo): Identificar marco normativo aplicable y requisitos a cumplir para su rendición, en su caso, para verificar su observancia; relevar el circuito, analizando la documentación involucrada, áreas intervinientes, plazos, etc. para verificar su cumplimiento y la existencia de las autorizaciones pertinentes; tomando de base el Detalle de Subsidios Otorgados por el Municipio y sus organismos descentralizados desde 01/01/2018 al 31/12/2019 (que deberá incluir fecha de otorgamiento, monto, beneficiario, etc.) y de su comparación con el marco normativo, los procedimientos aplicables y la documentación de respaldo; verificar la veracidad; determinar fecha de vencimiento de la rendición; identificar rendiciones pendientes a la fecha; determinar responsables y verificar la ejecución según el destino, en su caso; constatar autorización, recepción y destino; analizar la validez de las imputaciones presupuestarias.

Al finalizar la sesión, el impulsor del Proyecto de Auditoría Externa, Leonardo Viotti manifestó, “este proyecto que hoy es una realidad, y en el que hemos trabajado arduamente, es un avance hacia la transparencia del Estado, que es lo que la gente nos reclama una y otra vez. Nuestra labor como funcionarios públicos siempre debe ir en la dirección que nos piden los vecinos, para que Rafaela sea una ciudad más eficiente y próspera”.

Por otro lado, agregó “el Ejecutivo no debe hacer una lectura errónea de esto, considerando que con la auditoría externa estamos obstaculizando su labor, sino que por el contrario estamos buscando un ordenamiento de las cuentas del Municipio en aras de la transparencia de las mismas”.

“Venimos a plantear la necesidad de conocer el alcance y características de los gastos del Municipio en 3 puntos fundamentales para la administración de los recursos del Estado Local, que no es otra cosa que la administración de los recursos de los rafaelinos”, sintetizó Viotti en su exposición.

Por su parte Jorge Muriel indicó que “lo que hicimos fue conformar una comisión y que fundamentalmente es para monitorear todo lo referido al proceso de concurso de precios, de contratación de la auditoría y seguramente cuando notifiquen a la Dra. Gallardo, nos vamos a estar constituyendo para empezar con el proceso de la auditoría de este año”.

