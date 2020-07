"Ministerio de la venganza": fuerte repudio contra el Gobierno por persecución a periodistas

Las investigaciones de la causa por presunto espionaje ilegal, durante la gestión de Mauricio Macri, avanzan e involucran a más víctimas y acusados. En este escenario, el conductor Marcelo Longobardi consideró que “está en marcha algún intento u orden de detención a uno o más periodistas”. Fue durante una entrevista en TN. La posible acción generó polémica en algunos sectores y varias figuras políticas compartieron su repudio contra el Gobierno en las redes sociales.

Uno de los diputados que se manifestó fue Mario Raúl Negri, representante de Córdoba. “La esencia de un gobierno autoritario se desnuda cuando buscan meterle miedo a los periodistas para que acallen sus voces o revelen sus fuentes”, encabezó en una publicación de Twitter y agregó: “Así comienzan y luego van por el resto”. En esta línea, señaló que hay que estar atentos si se confirma la persecución a los trabajadores de prensa.

El legislador bonaerense Luciano Bugallo también compartió su opinión y apuntó contra el jefe de Estado. “Lo primero que hacen los dictadores, Alberto Fernández, es acabar con la libertad de prensa y establecer la censura”, escribió citando a Fidel Castro. “Dictador, asesino y perverso”, describió sobre la ex figura política. La publicación está acompañada de un video donde se lo oye decir la frase mencionada.

Lucila Lehmann fue otra de las diputadas que disparó contra el Gobierno nacional. “La libertad de prensa no se negocia”, subrayó en un posteo de Twitter y señaló: “Alberto Fernández controle a Cristina Fernández de Kirchner”. A su vez, aseguró que los ciudadanos no tolerarán que se ataque a periodistas. “Nos va a encontrar muy unidos y decididos”, agregó y le solicitó que no los haga rehenes de su “pacto de impunidad”.

Por otra parte, la legisladora porteña, Mariana Zuvic, se refirió a las consecuencias de estas acciones. “Sr. Presidente el costo de la impunidad de su vicepresidente amenaza la República”, comentó y arremetió: “Con el Ministerio de la Venganza no se come, no se cura y no se educa”. Además, le pidió al mandatario que “no condene a la Nación a la oscuridad de vivir al margen de la ley”.

