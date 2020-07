Los concejales van a tener que demostrar que no fueron "coimeados"

En manos de ellos está la posibilidad o no de instalar una Estación de Servicios no permitida en la rotonda de Luis Fanti. Hay un halo de sospecha sobre toda la operatoria. Que Fanti no se convierta en la "rotonda del curro"

Sin lugar a dudas lo primero que van a tener que sortear los concejales de Rafaela con respecto a la intención de la instalación de una Estación de Servicios en la famosa rotonda de calle Luis Fanti, será demostrar, si es que la autorizan, que no fueron "coimeados" para dar el voto positivo y permitir que finalmente se transgreda el Código Urbano y que en el lugar comience a funcionar la "famosa" Estación que muchos aseguran ya estuvo autorizada por el mismísimo intendente antes de que los actuales propietarios compraran el predio.

¿QUE PASÓ AYER EN EL CONCEJO?

Ayer viernes se desarrolló un encuentro en el Concejo, entre los ediles y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Arq. Diego Martino, para analizar el tema de la instalación de una estación de servicios en Avenida Luis Fanti y Suipacha.

El funcionario y los concejales intercambiaron información y analizaron el actual Código Urbano ya que es el Cuerpo Legislativo el que deberá habilitar o no este proyecto privado al que aún le falta presentar algunas especificaciones.

Al finalizar el encuentro con Martino, el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti manifestó que “en la reunión no pudimos avanzar mucho debido a que el secretario Diego Martino no poseía toda la información necesaria para conocer con detalle lo sucedido, debido a que él se incorporó al gabinete municipal el pasado mes de diciembre. Tampoco pudimos acceder al expediente con la información sobre este proyecto, la cual sería escasa según nos dijeron, por lo que requerimos que el mismo sea enviado de manera urgente al Concejo Municipal”.

Según comentó Viotti, durante la charla mantenida con el funcionario, surgió la posibilidad de evaluar cómo actuó el Municipio en oportunidades anteriores, ante casos similares.

“También solicitamos el expediente de otra estación de servicio que ya se encuentra en funcionamiento y que está instalada en una zona donde el tejido urbano es de similares características al terreno donde se pretende instalar esta nueva YPF”, precisó el concejal opositor.

“El próximo martes mantendremos una reunión con la familia Merli, los inversores, y el día lunes yo propondré que a esa reunión también se vuelva a citar al secretario Martino, como así también a otros funcionarios que hayan tenido contacto con ellos al momento de iniciar los primeros trámites para pedir la habilitación del emprendimiento. Es importante conocer la información que cada una de las partes tenga para brindarnos y entender porque los inversores se animaron a adquirir este costoso terreno con el fin de instalar un emprendimiento que no está permitido por el Código Urbano, por lo que hoy se solicita una excepción”, afirmó el concejal.

En tanto el concejal justicialista Jorge Muriel, señaló que "la reunión fue buena, en donde nos explicó todo lo técnico y ahora tenemos que esperar al día martes cuando venga la familia Merli. Ahí después en base a eso sacaremos las conclusiones para ver que camino tomar, en función de la nota que nos hicieron con un pedido", dijo.

Un halo de sospecha existió sobre la operatoria de compra del predio desde el primer momento y es ahora donde realmente se va a poder ver si las mismas eran fundadas o no.

Hoy en el lugar no está permitido la construcción de una Estación de Servicios, serán los concejales quienes tengan esa responsabilidad, en poco tiempo sabremos si hay excepciones para los poderosos.

Si los concejales aprueban la instalación finalmente, el halo de sospecha se va a extender a ellos, ya que van a ser responsables de una notoria y evidente transgresión y quizá la "rotonda de Fanti, se convierta en la rotonda del curro"

Toda la responsabilidad es de ellos, es de esperar que actúen en forma responsable y en base a la ley y el Derecho, de lo contrario, seguramente, la justicia tendrá trabajo al respecto.