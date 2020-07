Perotti dice que no hay un peso y los estatales están en alerta

"La caja es una sola y es flaca", sostuvo el gobernador Omar Perotti como si no fuera una responsabilidad suya procurar tener recursos para el pago a empleados del Estado

El gobierno de Santa Fe justificó la extensión del cronograma de pagos a los trabajadores públicos en la caída de la recaudación producto de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. "La caja es una sola y es flaca", sostuvo el gobernador Omar Perotti.

“Tenemos que saber que los recursos del Estado para los sueldos de los empleados públicos, para los docentes, para las ayudas a quienes no tienen nada, jubilaciones, para ayudar con el ingreso familiar de emergencia provincial a aquellos que no tuvieron el nacional, salen de la misma caja. No es que se guarda en un lugar una parte y en otro lugar otra, es la misma caja que está muy flaca”, sostuvo Perotti en ronda de prensa.

El ruido se generó por la extensión de los pagos. Según explicó el ministro de Economía, Walter Agosto, se terminará de pagar aguinaldos y sueldos alrededor del 17 de julio, "una situación razonable” dado que hay fines de semana y feriados.

El ministro reconoció que la caída de la recaudación “fue muy brusca y profunda”. “En abril y mayo, en términos reales, o sea, descontada la inflación, la coparticipación cayó aproximadamente 25% y los recursos provinciales, alrededor del 20%. En tres meses la recaudación de la provincia perdió poder adquisitivo por 15.000 millones de pesos”, sumó. Por ultimo adelantó que “la caída de recaudación va a persistir en los próximos meses".

Fuente: Rosario Plus