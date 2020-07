"Mauricio Macri sigue con mucha prudencia todo lo que pasa en la Argentina"

Germán Garavano, ex ministro de Justicia de la Nación, contó cuáles son las principales preocupaciones del ex mandatario.

El juez Federico Villegas fue apartado de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri tal como informó El Intransigente. Para conocer la opinión de los ex funcionarios macristas sobre el tema, Jorge Lanata dialogó ayer en su programa radial con el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Lo primero que afirmó fue que durante los últimos meses él estuvo siempre en contacto con el líder del PRO.

Siguiendo esa línea aseveró que el ex mandatario sigue con “mucha prudencia” todo lo que está sucediendo a nivel país y que su principal intención es actuar en pos de colaborar el nivel de vida de todos los argentinos. En cuanto a la pandemia sostuvo que Macri se encuentra “muy preocupado” no sólo por los efectos que la misma está generado en la salud si no también por sus consecuencias en el plano económico.

En ese sentido señaló que el ex mandatario tiene puesto el foco en lo que está pasando con la empresa Vicentin y que también siempre estuvo al tanto de lo ocurrido con la compañía Latam. En relación el entrevistado consideró que la forma en la que el Gobierno está tratando el tema de la firma celealera y la manera en la que abordó la cuestión aérea sólo hacen que el futuro del país se cada vez más complejo.

Acerca de la causa de las escuchas el ex funcionario remarcó que se trata de un tema muy grave a nivel institucional, ya que, subrayó que con este tipo de “avances” la gestión actual está rompiendo ciertos acuerdos básicos de la democracia. Por lo tanto, recalcó que toda la sociedad debería reflexionar sobre lo que está sucediendo.

Lanata tomó la palabra y expresó que lo que el gobierno de Alberto Fernández está haciendo con el periodismo es cuestionar la existencia de las fuentes. Garavano acordó con el conductor y añadió que esa actitud es violatoria de la libertad de expresión. Para concluir resaltó que hay pactos internacionales que establecen que un periodista para hacer su labor puede acceder a cualquier tipo de fuentes.

Con información de www.elintransigente.com