¡Efecto cuarentena! desaparecen los ingresos y crecen las deudas

Uno de los principales temas de la cuarentena es cómo está afectando a la economía del país. El economista Damián Di Pace brindó una entrevista al canal televisivo Crónica y afirmó que debido al aislamiento el ingreso se restringió por lo que el nivel de endeudamiento de las familias aumentó. En ese sentido precisó que el 70% de los argentinos percibe un sueldo que se encuentra por debajo de los $19.800, por lo que una familia de tres personas que cobra esa cantidad de dinero se halla bajo el límite de la indigencia.

Por lo tanto, aseveró que para los grupos familiares es fundamental acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Luego hizo referencia a un informe que llevó a cabo la Universidad Nacional de la Matanza en el que analizó cómo están afrontando los argentinos el confinamiento y contó que una de las conclusiones fue que para los mismos está siendo muy complicado atravesar la etapa actual de la cuarentena.

Siguiendo esa línea el entrevistado sostuvo que cuando comenzó el aislamiento muchas personas contaban con ciertas reservas, pero a medida que la medida fue prolongándose esos ahorros fueron desapareciendo. En consecuencia subrayó que hoy la gran mayoría de los ciudadanos no percibe ninguna entrada de dinero y sólo posee deudas, las cuales según remarcó, van creciendo.

En ese sentido aclaró que la crisis económica no sólo está afectando a los sectores más vulnerables si no que también está golpeando a la clase media, por lo que detalló que comerciantes, monotributistas, autónomos y prestadores de servicios están sufriendo los efectos de la medida. No obstante sostuvo que la economía de nuestro país se hallaba en una situación delicada desde antes de que el COVID-19 llegara a la Argentina.

Por último, mencionó que por ejemplo el pago de los impuestos ya venía atrasado y que la mayoría de los ciudadanos estaban abonando los servicios básicos con la tarjeta de crédito. Además resaltó que en la actualidad muchas familias están contrayendo deudas con prestamistas y añadió que hay quienes no conocen el sistema financiero por lo que toman prestamos a una tasa del 200%.

Con información de www.elintrnasigente.com