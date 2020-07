Hacer la "vista gorda", una forma de corrupción

La corrupción se da de diferentes maneras, no hay un modelo único. El no controlar, hacer la "vista gorda" y permitir lo prohibido, es sin ninguna duda corrupción

Cuando hablamos de corrupción muchos piensan en los famosos bolsos de López o en valijas con dinero, casas suntuosas o autos deportivos.

Corrupción también es permitir lo prohibido, colaborar para que se haga lo que no es debido, facilitar y ayudar con lo que no está permitido.

Según la RAE corrupción es: la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.

Omitir también es corrupción, pero fundamentalmente es un delito : es aquello en que un sujeto determinado no realiza una conducta exigida por la norma penal, sin que la tipicidad exija la producción de un resultado.

La negligencia también puede ser un acto de corrupción: también denominada «culpa», es la falta de desarrollo de un comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve de base para imputar la responsabilidad por daños y la obligación de indemnizar.

Lo de ayer en el Frigorífico tiene un poco de cada cosa y las autoridades y principalmente la oposición deben realizar una investigación exautiva y muy prolija, ya que ayer la vida de muchos vecinos estuvo en juego. Si no hacen nada, si todo pasa desapercibido, también nuestros concejales pueden ser culpados de corruptos.

¿Por qué el vínculo de lo del frigorífico con la Estación de Servicio en la rotonda de Avenida Luis Fanti?, simplemente por que en el frigorífico no se tomaron los recaudos y no se controló como debía ser y ello tiene una razón, un fundamento: son prerrogativas que se les da a una empresa que seguramente no las obtienen un vecino cualquiera que para poner una kiosko tiene que cumplir con una infinidad de normas que en muchos casos termina haciendo desistir al interesado. Eso también es corrupción.

La rotonda de Fanti se hizo con un fin concreto. No es casualidad que desde hace mucho tiempo, casi desde la aprobación misma de su realización, se comenzó a hablar de la Estación de Servicio de "LOS PODEROSO".

Los puestos de trabajo que se pueden crear son mínimos en comparación con el daño urbanístico que se puede hacer en el sector.

Para su construcción se debe aprobar una excepción, elemento más que claro de la imposibilidad actual a su construcción.

Necesidad tampoco la hay, ya que el sector está poblado de empresas similares, por lo que poner una en ese lugar no reviste argumentación alguna.

Su aprobación excepcional responde a cuestiones de índole personal más que al de interés público necesario para modificar una norma existente y que prohíbe su construcción.

En épocas en donde los valientes le dan paso a las conveniencias, nosotros elegimos el camino de la denuncia, de molestar y de no callar.

Quienes hacen silencio transitan sin ninguna duda el camino de la corrupción, ese camino que tiene varios carriles y algunos sirven para disimular el destino a donde va el que lo transita, ese lugar tiene un único e inequívoco nombre: CORRUPCIÓN