“Macri fue peor que la pandemia”: empresario textil arremetió de lleno contra el ex presidente

El empresario textil y accionista principal de TN&Platex, Teddy Karagozian, para la sorpresa de todos, remarcó que ya está produciendo “con más nivel de demanda que el año pasado”. Al mismo tiempo recordó la gestión de Gobierno anterior y sostuvo que “Mauricio Macri fue peor que la pandemia” para su sector.

En declaraciones radiales, el referente del rubro textil detalló que “aún en la pandemia, la demanda está subiendo respecto al año pasado”. En este punto, rememoró la gestión del expresidente Mauricio Macri y planteó que el sector pensaba que “los cuatro años de Macri iban a ser crecimiento” y por eso hicieron “grandes inversiones“.

“Hicimos grandes inversiones y en 2018 tuvimos que cerrar una fábrica que habíamos montado porque no teníamos demanda. El Gobierno nos decía que no éramos competitivos y que no valía la pena tener industria textil”, declaró un tanto indignado con la gestión de Cambiemos. Luego de este planteó, pasó a hablar de los primeros meses de la administración de Alberto Fernández.

El empresario precisó que “cuando ganó Alberto Fernández, le mandó un mensaje tanto a él como a Sergio Massa para decirles que volvería a abrir la fábrica que había cerrado durante el macrismo”.” A mí, que era el empresario más grande del sector en el hemisferio sur, el Gobierno anterior me quería enseñar cómo hacer mi trabajo”, subrayó Karagozian, quien además es miembro de AEA y de la UIA.

En estos tiempos que corren, no solo filtró críticas, también le hizo un reclamo a Fernández. Consideró que es necesario hacer una gran “reforma impositiva” para que los impuestos “recaigan sobre las personas y no sobre las empresas. “El sistema impositivo actual impide que se genere trabajo. Los impuestos a las empresas hacen que los productos sean cada vez más caros“, expresó.

Para concluir, dijo: “Cuando los impuestos recaen en las empresas, suben los costos de la empresa, el producto se hace más caro y yo puedo emplear menos gente. Entonces el Estado termina empleando más gente que el sector privado. Hay que gravar las propiedades”.

Con información de www.elintransigente.com