Nicolás Massot: “Así como hoy el Gobierno pide no hacer conjeturas sobre el crimen de Gutiérrez, tampoco hay que hacerlas sobre quienes dieron la orden del espionaje ilegal”

El ex diputado de Juntos por el Cambio se refirió al asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner y la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, en la que él se encuentra dentro de la lista de dirigentes que fueron espiados

El ex diputado nacional de Juntos por el Cambio Nicolás Massot se refirió este domingo a los últimos dos hechos de fuerte impacto político que tuvo la Argentina: el espionaje ilegal de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri y el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner. El dirigente, que sigue formando parte de Juntos por el Cambio, advirtió que el gobierno nacional no utiliza la misma vara para expresarse sobre los dos casos y que pide prudencia con el crimen de Gutiérrez cuando ellos no la tienen con la causa de espionaje.

“El Gobierno hoy se queja de un comunicado de Juntos por el Cambio (sobre la muerte de Gutiérrez) que lo tilda de poco prudente y sin embargo, uno se pregunta si ellos tienen esa prudencia que reclaman en la otra causa, donde parece que todo el gobierno anterior era un gobierno de espías”, sostuvo el ex legislador. Más allá del cuestionamiento, envió un mensaje a la oposición. “Hoy tenemos que ser como oposición algo parecido a lo que hubiéramos esperado tener cuando fuimos oficialismo y que, lamentablemente, no tuvimos “.

En diálogo con la periodista Romina Manguel, en radio Milenium, Massot sostuvo que “así como hoy el Gobierno pide no hacer conjeturas sobre el crimen de Gutiérrez, tampoco hay que hacerlas sobre quienes dieron la orden del espionaje ilegal”, al tiempo que resaltó que hasta este momento “lo único que sabemos, y que es muy grave, es que hay mucha prueba de que existió, en manos del personal de la AFI, actividad de espionaje político ilegal”.

“Hay recursos públicos que deberían estar destinado a tareas de inteligencia de lo que tantas vidas se cobra en este país como el narcotráfico o la trata de personas, y sin embargo están destinados a espionajes ilegales de políticos. Eso es gravísimo”, afirmó.

Massot es uno de los dirigentes que están dentro de la lista de quienes fueron espiados. En ese sentido dijo sentirse “angustiado, enojado y sorprendido”, y dio una explicación sobre lo que puede haber pasado, aunque no confirmó que haya sido así. “En nuestro país existe un poder sistémico que trasciende al poder político, que trasciende elecciones, que en agencias o organismos como la AFI esta muy enquistado, y que puede haber pasado que haya habido una agenda en la que no hubiera una orden política”, indicó.

Consultado por la conducción de la AFI en manos de Gustavo Arribas, amigo de Macri, y la posible influencia para conseguir información, el ex diputado dijo que “si la causa avanza y se demuestra que había conocimiento, poco importa que fuera amigo de Macri o un espía profesional de los últimos 30 años”. Y agregó: “Cualquiera que asume un cargo público, lo asume con la responsabilidad legal que viene con el cargo”.

Massot consideró que “desde todos los sectores tenemos que enfriar el debate” y advirtió que hoy ”el Jefe de Gabinete cuestiona el comunicado de la oposición, pide prudencia pero, al mismo tiempo, no le pide prudencia a los actores de su gobierno que rápidamente acusan al ex presidente de haber estado involucrado con causas de espionaje ilegal”.

Por otra parte, indicó que “si hasta hace 7 meses éramos Gobierno y nos quejábamos de la intromisión de la oposición en muchas causas judiciales, tratando de sustituir a la justicia y acusando al Gobierno, me parece que nosotros, transformados circunstancialmente en oposición, tenemos el deber de honrar nuestra esencia pasada que el oportunismo actual”.

Con información de www.infobae.com