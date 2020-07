Bake Off | Samanta hizo su descargo en las redes tras ser eliminada: “La pase muy mal”

Tras el escándalo afrontado por la participante y la resolución de la producción, Samanta fue descalificada y Damián se consagró campeón de Bake Off.

Samanta tuvo un domingo fuerte en la final de Bake Off, desde los haters en las redes sociales hasta ser noticia en noticieros por la divulgación de su causa judicial por la muerte de un hombre tras un accidente de tránsito.

A esto se suman las acusaciones de haber cometido fraude en la inscripción del programa, que le valió reproches en las redes sociales y también en las calles del barrio en dónde vive.

Lo cierto es que el jurado, luego de deliberar unos días, ante la presión de los seguidores del programa y las evidentes pruebas de su experiencia laboral en el rubro de la pastelería, decidieron descalificarla y darle el lugar a Damián, el otro finalista que, ahora, resultó ganador del certamen.

En las redes sociales realizó un posteo, a modo de descargo, en el que agradeció al jurado y al programa por lo aprendido, así como también tuvo palabras para con sus compañeros.

en el programa, pero sostiene que no es pastelera profesional porque asegura no haber estudiado oficialmente.

Estas fueron las palabras a través de su Instagram:

Antes que nada quiero agradecer a la producción por la oportunidad que me dieron de poder contar mi verdad en el cierre del programa de hoy. Haber estado presente no fue fácil, pero realmente no hay nada que ocultar.

Cometí un error en la inscripción del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificación, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional, porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeño emprendimiento familiar.

La verdad es que la pasé muy mal con todas las cosas que se dijeron de mí, sobre todo en las redes sociales.

Estos últimos meses fueron un gran aprendizaje a nivel personal y estoy segura de que saldré fortalecida de todo esto. Gracias al jurado por todo lo que me enseñaron y transmitieron durante todos los desafíos.

También agradecer el apoyo de un montón de gente que me estuvo brindando su amor en cada capítulo, y fundamentalmente en estas últimas semanas tan difíciles.

Gracias a la producción de Bake off y a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos por sus palabras de aliento para que siga haciendo lo que más amo: cocinar pastelería.