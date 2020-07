Los picantes tweets de los ex participantes de Bake Off contra Samanta

Minutos antes de la gran final de Bake Off de ayer, ex participantes se expresaron a través de Twitter en contra de Samanta Casais.

El ambiente estaba muy caliente. Se había hablado mucho durante la semana de Samanta Casais y del fraude de Bake Off: no era pastelera amateur, sino profesional. A pesar de eso, ganó el certamen de cocina más relevante de la televisión argentina.



Pero el ciclo fue grabado el año pasado, con la final incluida, es decir antes de que estallara toda la polémica con Samanta. En base a esto, la producción del ciclo decidió quitarle la corona y entregársela a Damián Pier Basile.

Antes de que comience el duelo, mostraron imágenes del jurado hablando a cámara, las cuales fueron grabadas esta semana. En ellas explicaban que al final iban a dar su veredicto sobre lo ocurrido con Samanta, y así fue.

En la toma final, estaban los tres jurados, Samanta y Damián. Le informaron que la descalificaban, que perdía su galardón y también el premio de 600 mil pesos. Acto seguido, se lo entregaron a su competidor. Los dos dijeron unas palabras.

“Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro que no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento en la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado, y fue con un pequeño emprendimiento familiar”, dijo Samanta en el programa a modo de descargo.

A eso, añadió: “Aclarado esto quiero agradecerles a ustedes porque he aprendido un montón, me llevo un aprendizaje enorme. Fue un antes y un después en mi vida, con todo lo que conlleva. No es fácil para mí estar acá hoy, pero creo que es importante. Me voy con la frente en alto y quiero agradecerles de verdad por la oportunidad. Mi frente está en alto y voy a seguir con esto, que es lo que amo”.

Pero antes de que comenzara el programa, dos ex participantes salieron con los tapones de punta. Una de ellas fue Carolina, que en su cuenta de Twitter escribió: “Haciendo la previa: “Tramposa, algo altanera y mentirosa” grande Leeeeeo, que tema escuchan ustedes?”. Ángelo, otro ex participante de Bake Off Argentina, contestó a ese tweet: “Mentirosa de ráfaga me encanta”