Emocionante coincidencia: Filipa, la hija de Paula Chaves nació el mismo día que Jazmín de Grazia

El 4 de julio nació Filipa, la tercera hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso. Mediante las redes, fue el actor quien comunicó la noticia sobre el nacimiento que sucedió por la noche del sábado e informando que tanto la reciente madre como la bebé se encuentran el perfecto estado.

“Bienvenida Fili ! ❤️Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente.Estamos muy felices”, escribió el actor, mientras que la modelo por el momento no hizo declaraciones al respecto y mientras esperan el alta médico.

La bebé nació con 4, 600 kg en el el Sanatorio de la Trinidad, y Pedro Alfonso pudo estar junto a su esposa, mientras que los dos hijos de la pareja conocieron a su hermanita mediante videollamada, teniendo en cuenta el protocolo que se lleva a cabo por el coronavirus.

Lo cierto es que luego de conocida la noticia, se tuvo en cuenta un detalle que indica que la pequeña Filipa llegó al mundo el mismo día que Jazmín de Grazia hubiera cumplido este año 36 años, lo que genera gran emoción tras el estrecho vínculo que tenían las modelos, cuando se conocieron en el certamen Súper M siendo adolescentes.

Desde la muerte de Jazmín de Grazia en el 2012, cuando fue hallada sin vida en su departamento tras una sobredosis, Paula Chaves la recuerda en cada aniversario y tiempo atrás contó: : “Sueño mil veces con ella, se me aparece, viene a decirme cosas. Lo llamo a Ricardo, su papá y le cuento. Ella me dice que está bien, no sé si es real o si es mi deseo”.