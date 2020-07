Madonna sorprendió con una foto en topless al borde de la censura

No hay manera de que las fotografías de Madonna no llamen la atención de sus fanáticos y seguidores, ya que la diva sabe cómo hacer para generar revuelo e impactar en cada una de sus publicaciones en las redes sociales.

Hace unas horas, la reina del pop compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram en donde se la ve en topless y bombacha frente al espejo, lo cual enloqueció a todos. Sin embargo, el detalle que más se destacó fue que Madonna estaba apoyada en una muleta.

A sus 61 años, Madonna lanzó un mensaje concientizador en donde destaca que a pesar de la fama, la belleza y el dinero, ella también tiene puntos débiles al escribir junto a la fotografía: “Todas tienen una muleta”.

Madonna, quien contrajo coronavirus y pudo curarse hace unas semanas, utiliza muletas porque aún se recupera de una lesión en la rodilla, por la cual tiene dificultades para caminar.

Como era de esperarse, esta imagen generó más de 500 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos quienes no dejaron pasar ningún detalle de la fotografía y no dudaron en llenarla de elogios y buenos deseos.

La cantante estadounidense, quien agosto cumplirá 62 años, no para de sorprender a sus millones seguidores con su “diario de cuarentena”, en el que comparte videos o fotografías provocadoras de su encierro.