La víctima de Alexis Zárate pidió que haya un mejor trato a las mujeres que denuncian violaciones

Giuliana Peralta, la joven que fue violada por el exfutbolista de Independiente Alexis Zárate, detenido pocos días atrás para cumplir su condena, pidió que mejore "el trato de la Justicia y de la sociedad" con las víctimas de delitos sexuales. Fueron algunas de sus primeras palabras en relación al caso.

"Soy Giuliana Peralta y atravesé un proceso judicial del cual quiero relatar lo que me dejó, para que los que no conozcan el proceso como yo en ese momento sepan de qué se trata y que de acá en más pueda mejorar el trato de la Justicia y de la sociedad en general respecto de las víctimas", expresó.

En una serie de audios difundidos a la prensa, Peralta, actualmente de 25 años, relató, entre otros vicisitudes del proceso, que fue citada varias veces a declarar y a contar su ultraje ante psicólogos y psiquiatras por anulaciones interpuestas por la defensa de Zarate, y que "después de ser violada" fue sometida a un hisopado vaginal y anal por parte de un médico hombre.

Confirmó que realizó la denuncia del caso en marzo de 2014, horas después de haber sido violada, convencida por su madre, pese a que los también futbolistas Martín Benítez, quien hasta el hecho era su novio, y Nicolás Pérez, le pidieran que no lo hiciera.

Giuliana dijo que su caso "se hizo público sin su consentimiento porque el o los implicados son jugadores de fútbol".

"Quiero que se entienda que las que pasamos por una violación no lo queremos contar. En mi caso particular se lo conté a mi mamá horas después del hecho porque me vio con la cara desfigurada del llanto y gracias a que me obligó a contarlo, pude hacerlo", recordó.

También narró su sufrimiento cuando escuchaba en las noticias que quería "fama o plata", mientras acusó al fiscal del caso de "no contemplar el protocolo" y haber obviado testimonios en el juicio, como el de un primo suyo que jugaba en Independiente, al igual que Zárate.

Consideró que "son muy pocos los comunicadores" que la respetaron y lamentó que la gente "también replicaba sus comentarios en las redes sociales", por lo que tuvo que aislarle en "una pequeña burbuja" compuesta por su familia y sus amigas.

"Todo eso mientras Alexis Zarate, Martín Benitez y Nicolás Pérez continuaron jugando en Independiente, metiendo goles como si nada hubiera pasado. ¿Saben cuánto me dolió?", expresó.

La joven relató que comenzó a descreer del primer abogado que tuvo en el caso y al contactar a la letrada Raquel Hermida Leyenda, la misma "sacó la causa del cajón donde estaba literalmente archivada y sin ningún futuro favorable posible".

"Ahí nos dimos cuenta de que había muchos arreglos internos de los que fueron intervinientes hasta ese momento", expresó en ese sentido.

Una vez finalizado el proceso y con Zárate en prisión, la joven, en declaraciones a la prensa, sostuvo: "A partir de hoy voy a intentar sacarme esta mochila tan pesada que cargué todos estos años para seguir con mi vida. Fueron años muy duros, puse mi cuerpo y mi alma. Muchas veces estuve a punto de caerme, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta el final".

Zárate fue detenido el viernes pasado en su casa del partido bonaerense de Avellaneda y deberá cumplir en la cárcel la condena de seis años y medio que le fue dictada en 2017 por abuso sexual con acceso carnal, luego de que la Suprema Corte de Justicia le rechazara un recurso extraordinario.

La detención fue ordenada este viernes por el juez Nicolás Plo, titular del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora, luego de que el máximo tribunal provincial emitiera un fallo en el que se desestimó por "inadmisible" el recurso interpuesto por la defensa del condenado.

Ya en diciembre pasado, la Corte bonaerense había rechazado otro recurso extraordinario en el que la defensa del futbolista había pedido su absolución.

El caso Alexis Zárate

Según se reveló en el juicio, el hecho ocurrió cuando la joven llegó a un departamento en Wilde junto a su exnovio, el jugador Martín Benítez, luego del boliche

La pareja tuvo relaciones sexuales y luego ambos se quedaron dormidos, circunstancia en la que Zárate entró a la habitación y violó a la chica, pese a que Benítez dormía a su lado.