Reapareció Cristina Kirchner y cuestionó a la prensa

Luego de la polémica que se generó en torno a la supuesta persecución y acoso que desde el Gobierno nacional se habría hecho sobre algunos periodistas, las repercusiones continúan. En ese marco, la que reapareció fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y cuestionó a la prensa. Para ello, recurrió a las redes sociales, y desde su cuenta oficial de Twitter se manifestó acerca de una cobertura periodística.

Se trata de una publicación que realizó el medio online, Infobae, atribuyendo a un default de su gestión como presidenta, el fallo de la Justicia de Nueva York contra la Argentina por bonos del 2001. Esta sentencia fue dispuesta por la jueza, Loretta Preska, quien ordenó a nuestro país abonar la suma de USD 224 millones. Cristina Kirchner ponderó que el diario La Nación “publicó la verdad” sobre el asunto.

En cambio, dijo que “Infobae no sorprendió a nadie”, ya que este medio informó que el default corresponde a su gestión. Cuando en realidad está vinculada al 2001. No conforme con ese posteo, la vicepresidenta utilizó Twitter para ahondar sobre el tema. “Profundicemos un poquito sobre el tema: es muuuuuy mentirosa la presentación de la noticia ya que, en realidad, el default es el del 2001”, expresó.

Además, agregó que “sí, ese que normalizamos en nuestra gestión de gobierno logrando la quita más importante de la historia, acordando con casi el 93% de los acreedores. Los medios hegemónicos instalaron que el macrismo lo había solucionado definitivamente cuando en 2016 pagaron a los fondos buitre”. Para finalizar, aclaró el papel de su gestión en torno a la negociación con los acreedores.

“La verdad es que nosotros acordamos con casi el 93% de los bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, mientras que el macrismo no pudo cerrar el 7% remanente ni pagándoles a los fondos buitre hasta los honorarios de las abogados y las campañas sucias contra Argentina. Fin”, cerró. Cabe destacar que, hasta la fecha, no hizo mención alguna al asesinato de su ex secretario, Fabián Gutiérrez.

Con información de www.elintransigente.com