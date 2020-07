Charlotte Caniggia toda de negro y recostada en su sillón: “Martes”

Charlotte Caniggia publicó un look todo de negro para combatir el frío que amaron sus seguidores y más de uno le deseo suerte por su nuevo trabajo.

Charlotte Caniggia publicó una nueva foto en su cuenta oficial de Instagram para ganarle al frío en un martes que la temperatura se sintió de verdad en la Ciudad de Buenos Aires. Toda de negro y con un polera que más de una de sus seguidores deseó.

Con un posteo que superó los más de 15 mil “me gusta” donde escribió “martes”, Charlotte Caniggia subió una foto mirando a la cámara y con un pullover negro de terciopelo que enloqueció a sus seguidores por lo lindo y abrigado que se ve. También, Charlotte publicó un video mostrando un vestido negro ajustadísimo con unas tiras a los costados que sus fans no dejaron pasar.

Además, varios de sus fans comentaron su publicación y halagaron su belleza como también otros la felicitaron por su nuevo trabajo. Charlotte se incorporó al staff del programa de Pampita pero fue noticia en las últimas horas por una información que sorprendió.

Según confirmó la periodista de Mercedes Ninci, la hija del pájaro Caniggia no estaría ganando dinero por su participación. “Tengo un último momento. Me contaron que Charlotte Caniggia estaría trabajando gratis”, dijo la periodista en Bendita.

“Me contaron que Charlotte Caniggia estaría trabajando gratis. El problema es que ella no tiene un centavo y estaría trabajando por el canje. No tiene un mango y necesita canjear para la comida”, contó la periodista.

Además, comentó que la realidad de Charlotte no es tan perfecta como parece. “El problema es que ella no tiene un centavo y estaría trabajando por el canje. No tiene un mango y necesita canjes para la comida”, cerró.