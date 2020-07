Santiago Cafiero, tras su cruce con Diego Leuco:"Yo vi el video y me divirtió"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no descartó este miércoles la posibilidad de que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pase a la fase 2 de la cuarentena luego del 17 de julio. Todo dependerá, no obstante, del cuadro de situación que tenga la zona en términos epidemiológicos para tal fecha. El funcionario aclaró al respecto que la evolución es muy dinámica, por lo que por ahora “es difícil apresurar cualquier tipo de definición”. Además, se refirió a su enfrentamiento con el periodista Diego Leuco.

El dirigente dialogó con radio La Red, entre otros temas, sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la Argentina. “Claramente, estamos en los momentos más críticos de la situación, con una gran cantidad de casos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires”, describió. Asimismo, hizo hincapié en la aparición de focos de contagio en otras provincias. Tal es el caso de Jujuy, que fue ayer una de las que más infectados reportó.

Cafiero se detuvo en el AMBA para realizar aclaraciones con respecto a la posibilidad de una flexibilización del aislamiento después del 17. “No está predefinido pasar a fase 2, ya que no podemos tomar esa decisión faltando 10 días de esta etapa de aislamiento”, advirtió. “Lo que tenemos que ir haciendo, antes de cualquier toma de decisión, es un análisis completo, integral de la situación epidemiológica”, sostuvo.

En línea con lo anterior, el jefe de Gabinete alertó sobre las consecuencias de “abrir todo”, sin restricciones. En este sentido, expuso que “la repercusión negativa no será únicamente en el AMBA, sino también en Rosario y Córdoba“, dada su proximidad e intercomunicación permanente. Este desencadenamiento se evita porque, como remarcó el dirigente, “uno de los factores más importantes es que no colapse el sistema de salud“.

Por otra parte, Cafiero opinó sobre las repercusiones que tuvo su cruce con el periodista Diego Leuco y el video que el presidente Alberto Fermández retuiteó sobre el cruce. “Es algo irónico, metafórico. Yo vi el video y me divirtió, como también vi otros videos que tenían una edición que no era favorable a nosotros. Están sobreactuando algo que no tiene ninguna implicancia. Fue una discusión correcta con un periodista y nadie esta promoviendo la violencia hacia nadie”, opinó.

Con información de www.elintransigente.com