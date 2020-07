¿Todo resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario? Expertos criticaron la declaración de Carla Vizzotti

El ex secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y los infectólogos Daniel Stamboulian e Isabel Cassetti calificaron sus dichos como desafortunados porque pueden provocar una sobredemanda del sistema

Una frase que se pronuncie en el momento menos oportuno puede lograr omitir que quien la dice es una interlocutora con solidez académica, que sabe de lo que está hablando y que la respalda una trayectoria profesional. O será que en un estado excepcional de las cosas, como el que establece una pandemia global, la frase solo necesite ser contextualizada para que no se preste a confusiones.

Algo de esto parece haber ocurrido con las declaraciones de esta mañana de la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación Carla Vizzotti, que señaló “que cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”. La frase rápidamente puso en perspectiva la necesidad de precisar algunas cuestiones epidemiológicas y analizar el impacto social que este mensaje puede provocar en una sociedad atemorizada por el avance del coronavirus y en el caso del área del AMBA y de provincias como Chaco y Río Negro- y del hartazgo social que provoca una cuarentena estricta, social y obligatoria de 112 días .

En el caso argentino las cifras son elocuentes y demuestran por qué estamos ante una curva ascendente de casos: el total de infectados en todo el país asciende hasta hoy a 87.030 y las víctimas fatales suman 1.694, según las últimas cifras que informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Justamente porque la curva de casos está evolucionando y porque nos queda por delante los peores días es muy importante precisar la definición de caso sospechoso, para evitar la sobredemanda y el colapso del sistema de salud, ante un eventual clamor social de que se confunda un resfrío estacional con síntomas de COVID-19. Y tampoco permitir que aumente la demanda de un bien -aún escaso- como son los tests diagnósticos que deben reservarse para pacientes y poblaciones que lo requieran.

La llegada del invierno en la Argentina agrega un condimento de confusión lógico a la definición de caso sospechoso, por el “acaballamiento de los males estacionales”, que pueden provocar distorsiones en la gestión de la pandemia y en la detección de casos COVID-19. Y también hay que estar atento al subdiagnóstico por miedo.

En este contexto Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, realizó una fuerte advertencia en el habitual reporte matutino que brindan las autoridades del gobierno nacional sobre el avance del COVID-19 en la Argentina: “Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”. Es un concepto enorme que tenemos que entender para no subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para definir si es positivo el análisis y evitar el contacto con otras personas”, sostuvo la funcionaria.

La funcionaria, segunda de Ginés González García en el Ministerio de Salud, informó que de 17 mil personas que presentaron algún tipo de síntoma compatible con un resfrío, el 95% tenía COVID-19. El 5% restante presentó distintos tipos de virus relacionados a la influenza y a las gripes estacionales.

Opiniones diversas

Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y para echar un balde de agua fría sobre lo dicho por la doctora Vizzotti salió a desmarcarse el ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós , diciendo que ese concepto epidemiológico no aplica para la Capital Federal. Tal vez avizorando una escena de guardias médicas atestadas en el distrito de CABA.

Consultado por Infobae, el médico sanitarista y ex ministro y secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se refirió a las declaraciones de Vizzotti en el marco del preocupante incremento sostenido de positivos: “este tiempo pandémico en la Argentina coincide con el invierno, y esto por supuesto sobresalta las cosas. Estamos frente a jornadas con gran número de contagios y continuamos con el problema -crónico a lo largo de la pandemia- de la falta de test diagnósticos. Frente al in crescendo del número de contagiados que nos muestran los partes diarios, deberíamos estar testeando -como ocurrió en el pico en el caso italiano- entre 50 y 70 mil tests por día para estar razonablemente tranquilos . Y nosotros en el AMBA estamos haciendo entre 6 mil y 8 mil por día. Una diferencia abismal. Por esa gran razón es que no podemos confundir a la gente con la definición de caso sospechoso”.

Agregó Rubinstein a Infobae: “Las declaraciones de la secretaria de acceso a la Salud de la Nación Carla Vizzotti fueron muy desafortunadas porque generan pánico, miedo y una eventual sobredemanda del sistema de salud. Genera que la gente vaya a reclamar el test “por las dudas”, por temor a estar infectada y en realidad está resfriada”. Y la mala noticia es que no hay suficientes tests para todos . Hay que reservarlos justamente para los casos sospechosos”.

“Ademas el cuello de botella ahora es que no solo estamos rezagados con los tests, sino que ahora aumentan las demoras en los laboratorios para el acceso a los resultados”

Caso sospechoso

Para la infectóloga y directora de Helios Salud Isabel Cassetti, la frase de la doctora Vizzotti merece una aclaración para que no se tergiverse, “cuando escuché las declaraciones de la doctora Vizzotti entiendo que ella primero quiso decir que hay que jerarquizar los síntomas por más leves que sean. Pero hay que decir con énfasis que hasta hoy un resfrío no es igual a coronavirus. Tal vez el resfrío a corto plazo puede formar parte de la definición de caso, pero hoy no” .

La definición de caso sospechoso de paciente positivo por COVID-19 hasta hoy no ha cambiado y no incluye resfrío. Recordemos que dos o más de los siguientes síntomas en cualquier persona, representa un caso sospechoso:

-Fiebre 37 .5 o más

-Dolor de garganta (odinofagia)

-Tos

-Dificultad para respirar

-Anosmia (falta de olfato)

-Disgeusia (falta de gusto)

“Hay que diferenciar al personal de salud que con un sólo síntoma de los señalados anteriormente, se lo considera caso sospechoso por el nivel de exposición frente al virus”, agregó Cassetti.

Vizzotti explicó, “los médicos que forman parte del programa Detectar se encontraron con una situación frecuente: muchas personas que contrajeron la enfermedad subestiman síntomas leves y eso es peligroso, porque sin saberlo pueden estar contribuyendo a la propagación del virus”.

En diálogo con Infobae, el médico pediatra e infectólogo y presidente de FUNCEI y FIDEC, Daniel Stamboulian, agregó sobre el tema: “El problema es que a la pandemia por SARS-COV- 2 en el caso argentino se le agrega el problema o el costo de las cuarentenas prolongadas. Por su propia naturaleza son de muy difícil cumplimiento, debido al hartazgo y a las consecuencias psico-socio-culturales y económicas que tienen en las sociedades. Y la peor consecuencia es que perforan los comportamientos sociales que se habían logrado con éxito al comienzo: el respeto por el distanciamiento social, el uso del tapabocas, la higiene en general y las salidas restrictivas . Por todo esto, organismos de prestigio mundial como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan ir hacia cuarentenas organizadas, hacia aperturas graduales, con enfoques escalonados y basados en datos. Esto será clave para controlar los nuevos brotes de COVID-19 en el caso argentino y en América Latina en general”.

