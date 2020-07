Martín Lousteau respaldó al Gobierno en la negociación con los bonistas: “Apoyamos la postura de Argentina”

Durante la tarde del miércoles se confirmó que los grupos Ad Hoc Bondholder y Exchange Bondholder rechazaron la última oferta de reestructuración de la deuda, presentada por el gobierno nacional ante la Securities & Exchange Commission (SEC). Mediante un comunicado, el senador nacional Martín Lousteau manifestó su apoyo en relación a los avances en la negociación y afirmó que “la oferta merece ser considerada en forma positiva por todos los actores involucrados”.

El legislador de la UCR-Evolución indicó: “Debemos tener presente que implica el enorme desafío de encontrar el camino del crecimiento que permita hacer sostenible el compromiso propuesto por Argentina”. El ex ministro de Economía formuló tales conceptos tras el rechazo de los grupos acreedores a la oferta argentina.

Los bonistas remarcaron que “es un paso en la dirección correcta” y que la propuesta “no refleja el aporte vitalmente necesario de los grupos de acreedores más grandes de Estados Unidos para entregar a la Argentina una reestructuración de la deuda exitosa”.

A pesar de esta nueva negativa, Lousteau consideró que el país “está haciendo un esfuerzo más que considerable con su propuesta, que fue ya aceptada por varios acreedores”. También manifestó: “De hecho, nuestro país aumento considerablemente el valor de la misma, a pesar de que la situación del país (y de la economía global) empeoró significativamente. El valor propuesto ya es mayor al recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El presidente Alberto Fernández compartió una videoconferencia con los gobernadores provinciales, quienes al mismo tiempo de que los acreedores desestimaban el nuevo ofrecimiento, le expresaron el apoyo a la nueva propuesta de negociación de la deuda que hizo el Gobierno a los bonistas.

En la misma línea que los mandatarios provinciales, Lousteau destacó que “más allá de las diferencias que podamos tener en cuanto a la estrategia negociadora elegida, apoyamos la postura de Argentina y creemos que esta oferta merece ser considerada en forma positiva por todos los actores involucrados, sin dejar de tener presente que implica un enorme desafío para nuestro país que es encontrar el camino del crecimiento que permita hacer sostenible el compromiso propuesto”.

Hace un mes, en una entrevista con Infobae, el senador nacional reveló tener un contacto permanente con el Presidente. Allí reveló que dialogan “cada vez que me parece que hay algo que vale la pena hacerle conocer de opinión. Hay muchas cosas que uno supone que el gobierno nacional ya las sabe. Pero cuando hay algo que me parece que puede ser interesante y que por ahí se les escapa porque no le están poniendo el foco, sí, le escribo”.

“Yo veo lo que hace en cada conferencia de prensa donde deciden o anuncian el próximo paso de la cuarentena, y la verdad es que cuando le escribo por algún tema, y él lo dijo, creo que hay una posibilidad de diálogo ahí mucho más abierta que lo que estoy viendo en el caso del Congreso en algunas cuestiones”, manifestó Lousteau, en relación a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien preside las sesiones en el Senado de la Nación.

Para el Gobierno, en relación al pago de la deuda, alcanzar un nivel de adhesión del 50% será “válido” y hasta “exitoso”, según dijeron fuentes oficiales. Lo que intentan transmitir es que no habrá más oportunidades de mejora, que se ofreció más de lo que incluso permitía el FMI y que si no entran ahora –hay tiempo hasta el 4 de agosto–, las posteriores ofertas serán peores.

Con información de www.infobae.com