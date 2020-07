Sergio Berni: “Mauricio Macri está más devaluado que una moneda de 10 centavos”

El ministro de Seguridad bonaerense se refirió a los dichos del ex Presidente sobre el avance de algunos gobiernos sobre las libertades individuales de las personas en medio de la pandemia de coronavirus. También le contestó a quienes lo comparan con Jair Bolsonaro

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se convirtió en el primer funcionario en contestar lo dichos de Mauricio Macri, quien en una entrevista se refirió a los avances sobre las libertades individuales de las personas de algunos gobiernos en medio de la pandemia de coronavirus.

“Sus palabras están más devaluadas que la de una moneda de diez centavos. Es un ex presidente que durante su mandato no hizo nada de lo que prometió hacer e hizo todo lo que dijo que no iba a hacer. La conducta de Macri ya la juzgó el pueblo en las últimas elecciones”, planteó Berni durante una recorrida realizada este jueves por La Matanza.

El ex jefe de Estado de Cambiemos planteó en una entrevista con Álvaro Vargas Llosa su preocupación por las decisiones adoptadas por algunos Estados. “No hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar la libertad de expresión, la independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada”, planteó.

Berni también se refirió a las personas que lo comparan con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su ideología y por sus apariciones públicas. En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof marcó distancias: “Nada que ver, no hay absolutamente nada que ver, quizás algunos se confunden con que somos los dos militares.... pero él es un militar y yo soy un soldado”.

Y agregó: “No me siento identificado con Bolsonaro aunque lo respeto porque ha sido elegido por la voluntad popular de un país hermano”.

Cuarentena estricta. El ministro bonaerense aseguró que la cuarentena estricta ha tenido un grado mayor de cumplimiento al que él esperaba y en virtud de los resultados que se conocerán la próxima semana podría haber una reapertura de actividades a partir del 18 de julio.

En ese sentido resaltó que los récords de muertos y contagios conocidos esta semana surgen de contagios detectados antes del inicio la actual etapa de aislamiento obligatorio.

Con información de www.infobae.com