Viotti está furioso con Castellano

Se realizó la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la Auditoría Externa del Municipio. Esta comisión se creó a partir de la modificación de la Ordenanza que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a la contratación del servicio de auditoría externa con el objetivo de controlar las cuentas públicas en sus aspectos financieros, económicos, presupuestarios y de gestión.

La ordenanza fue modificada en dos oportunidades. En la última se facultó al Concejo para la selección de los temas a auditar y se creó la Comisión. Está conformada por los ediles Jorge Muriel, Leonardo Viotti y Lisandro Mársico. Por el DEM, la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia.

Justamente, en la primera reunión de la comisión surgió la propuesta de parte de algunos miembros de seleccionar los temas a auditar a partir de este año. El pedido fue desacreditado por la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, En virtud de esa situación "La mañana de ADN" consultó al edil Leo Viotti. "Desde la parte del ejecutivo y los concejales que responden al intendente nunca hubo plena voluntad para que esto saliera. No les quedó otra que aceptarlo. Bueno, lo votaron porque públicamente no quedaba bien votarlo en contra. Cuando este año cercano a la fecha de empezar, nosotros le dijimos que íbamos a elegir el tema, nos dijeron que la ordenanza no dice que el legislativo debe elegir el tema, así que nosotros lo vamos a elegir -nos dijeron desde el ejecutivo-. Nosotros le dijimos que no era el espíritu de la ordenanza, y nos dijeron si quieren elegir ustedes, modifiquen la ordenanza y que quede explícito, porque si no lo elegimos nosotros. Tuvimos que modificar la redacción, sumándole la posibilidad de hacerla fraccionada porque en principio estaba pensada para hacer una auditoría total en el municipio, pero en la situación en la que estamos no hay recursos suficientes para hacerlo. Y aparte sumamos una comisión de seguimiento. Votamos eso. Resulta que uno de los artículos dice que todos los años antes del 1 de abril hay que avisar que vamos a auditar. Como el 1 de abril ya pasó, se agarran de eso y dicen , no, este año elegimos nosotros, porque la fecha ya pasó. Nosotros le dijimos que estábamos todos de acuerdo en que el Concejo tiene que elegir que tema auditar, porque que ellos mismos elijan, era lo que no queríamos que pase, porque para que sea más transparente tiene que ser desde afuera.Es ahí donde nos dicen si nosotros quisiéramos, auditamos lo que ustedes quieren, pero no queremos. Vuelvan a hacer una ordenanza. Así que estamos en ese proceso", relató el edil radical. Además, Viotti dio precisiones en cuanto a como se resolverá la contradicción. "Esta semana vamos a hacer otra modificación, pero lo que quedó claro es que si ellos quisieran pueden respetar la voluntad del Concejo, pero no quieren", finalizó el legislador.

Fuente: ADN