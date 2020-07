Todesca reafirmó que el Estado continuará con la ayuda social

La vicefeja de Gabinete, Cecilia Todesca, reafirmó que desde el Gobierno nacional se continuará con "todas las políticas públicas necesarias" para "proteger el ingreso de las familias" y "sostener el consumo" en el contexto marcada por la crisis sanitaria producto de la pandemia de coronavirus Covid-19, al tiempo que defendió la importancia de ayudas estatales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La funcionaria recordó que el Estado ha "gastado dos puntos del PBI en tres meses" para sostener el empleo y auxiliar a los más necesitados, por lo que se mantendrán las ayudas "necesarias para sostener el consumo, y proteger el ingreso de las familias, más allá de las realidades diferentes que se viven entre el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y el resto del país".

En este sentido, Todesca recordó que ya pagaron "dos ingresos familiares de emergencia (IFE) completos y también el sueldo (la mitad) a 2,8 millones de trabajadores que cumplen tareas en 310.000 empresas", por medio del ATP.

El IFE, beneficio que se entregará por tercera vez y que abarcará a todas las provincias del país, "evita que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y que entre 1,8 y 3,1 millones caigan en la indigencia".

A lo que añadió: "Y a eso le sumamos el refuerzo de la tarjeta Alimentar y el bono para quienes reciben la AUH, que protegen a una cantidad aún más grande de personas para que no queden en situación de vulnerabilidad".

En este contexto, subrayó que el IFE "vino a colaborar en el ingreso de las familias más necesitadas; esas necesidades son concretas y muchas son previas a la pandemia, y luego se agudizaron".

"Esa cantidad de 9 millones de personas que perciben el IFE es muy heterogénea, con gente que no tiene trabajo, o, si lo tienen, no están registrados, mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen sobre sus espaldas todas las tareas de cuidado, y estamos trabajando en desgranar esa heterogeneidad de cara a medidas futuras", aseveró Todesca en diálogo con América.

Con información de www.ambito.com