Mársico quiere implementar en Rafaela el Programa «Ojos en Alerta» que ya funciona en Sunchales

“Ojos en Alerta se erige como un Programa claro en términos de lo que es la incorporación y la responsabilidad de toda la comunidad para aportar a la seguridad pública. El objetivo del sistema es que el vecino pueda enviar en tiempo real un caso relacionado con la seguridad o emergencias propio o de otro vecino, y el Municipio con todo su equipo articulando desde el Centro de Monitoreo Urbano, como sitio de recepción de la alerta, responda de la manera más eficaz” destacó Lisandro Mársico.

“Busca fomentar la seguridad a través del celular, utilizando solo whatsapp, se puede informar de cualquier situación sospechosa que el ciudadano presencie, alertando al centro de seguridad (centro de monitoreo) y poniendo a disposición la ayuda necesaria (fuerza de seguridad, guardia urbana, servicios de emergencias, etc.,” informó el edil demoprogresista.

â–ş Lee también: Se realizan operativos conjuntos en espacios públicos de la ciudad

“El programa requiere de la participación activa y voluntaria de la comunidad, ya que serán los propios vecinos quienes decidirán o no contar con este aplicativo (whatsapp), el cual es sin costo (no consume datos). Se convocará a los interesados, ya que el acceso al programa no es libre (primero deben asistir a la capacitación) y una vez identificados servirán como “ojos” en la ciudad para comunicar cualquier hecho. Al identificar al usuario se reduce significativamente la posibilidad de falsas denuncias. El Municipio capacitará a vecinas y vecinos que quieran participar del programa”, dijo el concejal del PDP.

El concejal Lisandro Mársico en diálogo con el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli.



“Ojos en Alerta” es un programa de seguridad ciudadana diseñado para aportar al accionar contra el delito desde el celular. Fue impulsado por la Municipalidad de San Miguel, en coordinación con la provincia; también se aplica en el Municipio de Morón, Olavarría, Escobar, Coronel Rosales, Tres de Febrero, Pinamar y la Municipalidad de Sunchales el día 23 de Junio comenzó a implementarlo. Está diseñado para trabajar en la prevención del delito con un eje en alertas colaborativas que mandan los propios vecinos” finalizó Mársico.

Meridiano Digital