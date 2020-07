Saín: "Basta de jueces de instrucción que no hacen la labor que tienen que hacer"

El ministro a cargo de la Policía de Santa Fe mostró además su preocupación por el trabajo de la Justicia Federal en la Provincia. "Basta de jueces de instrucción que no hacen la labor que tienen que hacer", indicó en una entrevista exclusiva del programa "Agenda Personal"

Días atrás, el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain afirmó en una visita a Rosario, que la Justicia Federal hace años que “está pintada” y adelantó que presentará un pedido de juicio político contra un Juez Federal de la Provincia, aunque no especificó el nombre.

Asimismo, el ministro sostuvo que las organizaciones narco conocidas en Rosario cayeron siempre primero por accionar de la Justicia Provincial antes que la Federal: “Lo que debemos hacer es implementar el Código Procesal Penal Federal para que haya fiscales que investiguen y jueces de garantía, aunque algunos de ellos ya deberían haberse jubilado”, disparó el funcionario.



Las repercusiones de sus palabras no se hicieron esperar y calaron hondo en la dirigencia santafesina. Hasta el mismo intendente de Rosario, Pablo Javkin, se mostró preocupado por el aumento de homicidios con armas de fuego en la ciudad de sur provincial.

Problema santafesino

Ante esto, Sain indicó que “no es un problema federal, es un problema de los santafesinos”, en una entrevista en el programa “Agenda Personal”, de los periodistas Carlos Delicia y Rául “Bigote Acosta”.

El presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, la única provincia que mencionó cuando habló de narcotráfico fue a Santa Fe. Y dijo concretamente estar elaborando la implementación de la reforma procesal penal de la provincia de Santa Fe, a nivel federal. “Porque claramente, el presidente tiene un diagnóstico crítico. Basta de jueces de instrucción que no hacen la labor que tienen que hacer, porque acá hay muchas organizaciones criminales que fueron desarmadas por la justicia provincial y no por quien debía hacerlo, que era la justicia federal”, señaló Sain

En ese sentido, Sain aclaró que estuvo en esa reunión con el presidente, funcionarios y el gobernador Perotti donde acordaron una agenda en el mes de enero. Lo que anuncia el presidente que es la necesidad de fortalecer las fiscalías con adjuntos, crear una segunda sala en la Cámara de Rosario para traer todo lo del norte y “que no haya alzada en Reconquista sino acá en Santa Fe”, un juzgado en San Lorenzo, una buena secretaría de narcotráfico, entre otros temas.

Para el ministro esto no es un problema federal, es un problema de los santafesinos. “Por eso con -los senadores nacionales- Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnún, con Perotti, trabajando con sectores del gobierno nacional, diseñamos esto en el sentido de ir para adelante con esas cosas”.

“Aquellos que pongan palos en la rueda tienen que salirse, se les pasó el cuarto de hora, vamos por una reforma en serio. Necesitamos que acá haya investigación de las organizaciones criminales complejas”, arremetió Sain.

Lo que se avanzó

“Nuestro éxito en la gestión está en las detenciones que hacemos todas las semanas. Esto lleva tiempo y hay que poner una moneda. No podemos tener policías con 30 lucas de sueldo. Si vos querés el FBI, pagame sueldos como los del FBI“, exigió.

Respecto a la presentación de los tres proyectos de reforma de la seguridad, Sain indicó que espera que los sectores de la oposición y del oficialismo “tengan la grandeza” para sentase en una mesa a dialogar. “Estamos con un proyecto institucional de Reforma de la Seguridad Pública. Quien crea que esto se va a resolver comprando un patrullero más, no lo van a poder hacer”, dijo.

“Acepto que la oposición diga que nos dejó la policía de Noruega pero yo me quiero sentar con Miguel Lifschitz, con Pullaro y con senadores. Este es el estado real de la policía, si no me creen vamos a verlo”.

Estigmatización de Rosario

“El mercado de cocaína de Rosario no le llega ni a los talones al del Gran Buenos Aires”, con esa frase Sain describió lo que pasa en la ciudad del sur provincial. “Lo que pasa que allá la policía controla todo, te maneja todo y no hay violencia. Acá se desmadró todo”.

En Rosario, las organizaciones sociales son muy robustas, según el ministro. El mercado es muy importante para abastecer sectores de consumo de alta gama. “Un gramo de cocaína sale 3 mil pesos, no estamos hablando de consumidores de poca monta”, indicó.

En ese sentido, afirmó también que una enorme cantidad de rentabilidad económica no queda en la periferia. “Allí solo quedan los bunkers, asesinados y asesinos”.

Objetivos

Para el ministro de Seguridad santafesino, el narcotráfico cero no existe. “Tenemos que evitar la violencia para la competencia comercial y que los grupos criminales no manejen policías, fiscales, políticos y que no sean gobernantes de barrio”, señaló.

Investigaciones santafesinas

El ministro hizo referencia a la investigación al Clan Alavarado, que fue un estudio ejemplar. “En Santa Fe nos clavamos los puñales todo el tiempo. Ahora nadie dice que acá en esta provincia, el año pasado, se llevó adelante una investigación contra un clan criminal, que creció a la sombra del Estado durante los últimos quince años. Y donde se desarticuló la banda, la estructura de gatilleros, la estructura económica inmediata y de lavado de dinero y la protección policial.

Fuente: Sin Mordaza