Christophe reveló que estuvo al borde de la muerte

Semana a semana en Podemos Hablar se reviven todo tipo de historias, desde las más hilarantes, eróticas y emotivas. En este caso fue Christophe quien captó la atención de todos al relatar una desgarradora historia de su infancia.

La consigna era “Los que alguna vez sintieron que su vida corrió peligro”, Christophe dio un paso al frente y dejó con la boca abierta tanto al conductor como a los demás invitados.

“Tenía 11 años y fue un hecho donde éramos un grupo de muchos amigos pupilos en un colegio privado y yo tenía que ir al colegio y decidí no ir. Era un domingo y dije “mañana no voy”, comenzó Christophe.

“Voy a hacer que estoy enfermo. Lo que paso ese día en el colegio fue que un amigo volvió con una granada de la Segunda Guerra Mundial. Jugaron todo el día y al final uno quiso destornillarla y dos de mis amigos murieron y tres quedaron amputados”, continuo.“No tengo esta historia resuelta, por que no quise ir al colegio no lo entiendo, me da escalofríos”. “Es una cosa de 11 u 12 años y no se por que no quise ir, debo tener una estrella protectora”. Cuando el conductor preguntó quién era esa estrella, el chef hizo referencia a su abuela.

Luego, fue el turno de que Christophe hable de la polémica final de Bake Off y la polémica por Samantha: “Fue complicado, lo complicado fueron las redes sociales, los comentarios que se fueron de tono, eso es lo que más me afectó y marcó. No me amenazaron pero me desearon la muerte”.

“Creo que sabés todo lo que sentimos con Damián y Pamela. Nos preocupó tu estado anímico y psicológico. Se fueron al carajo todos, los periodistas y medios también”, finalizó.