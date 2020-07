La oposición lamentó el humor de Cristina Fernández ante una acusación por las roturas de silobolsas

Varias figuras del Gobierno nacional se expresaron con humor en las redes sociales durante los últimos días. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de ellas. A través de su cuenta de Twitter, compartió y celebró una broma de un usuario sobre los actos vandálicos en las zonas rurales. Su actitud fue criticada por la diputada de la oposición, Lucila Lehmann, quien a diario se manifiesta sobre la problemática.

“Me encanta el humor, y cuando es inteligente… más”, escribió la ex presidenta sobre el chiste de un usuario. La publicación adjunta una foto de un animal con los ojos tapados. “La primera mulita arrepentida se confiesa: ‘Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche'”, expresa y continúa bromeando sobre una entrevista exclusiva. Otros internautas participaron de la historia y agregaron más detalles en los comentarios.

No obstante, Lucila Lehmann repudió la respuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de la red social. “Para algunos significan enormes pérdidas, dolor, año productivo tirado a la basura, no dormir pensando en cómo afrontar las deudas y salir adelante”, destacó sobre los ataques vandálicos en zonas rurales. Problemática que afecta a varias localidades del país.

“Para otros, es humor”, lamentó la legisladora y consultó: “¿Se entiende por qué decimos que detrás del odio al campo y el vandalismo hay ideología y resentimiento?”. En este marco, su par Luciano Bugallo responsabilizó al kirchnerismo por los daños ocasionados. Además, manifestó que su silencio “pone en evidencia la intencionalidad política” y solicitó respuestas gubernamentales frente a los delitos en zonas rurales.

Por otra parte, Lucila Hehmann apuntó contra la ministra de Seguridad ante nuevos episodios días atrás. “¿Dónde estás Sabina Frederic? Dice el dicho popular que ‘el que calla otorga”, comentó en un posteo y agregó: “Ésto, sumado a la incitación a la violencia K, es el resultado de años de supurar resentimiento contra el sector que trabaja y genera el mayor de ingresos de divisas al país”.

Con información de www.elintransigente.com