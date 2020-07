Mario Negri: “Uno de cada dos argentinos va a ser pobre cuando termine la pandemia”

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados lamentó que el Presidente no haya presentado un programa para resolver las dificultades económicas en el encuentro virtual que mantuvieron este lunes. "Queremos saber qué mundo mira y cómo piensa que se genera la riqueza", planteó

El presidente Alberto Fernández mantuvo el lunes dos encuentros virtuales con representantes de la oposición. En el primero, tuvo como interlocutores a los miembros de Juntos por el Cambio, la principal alianza opositora, que se fue de la reunión con un gusto amargo porque no se dialogó sobre la agenda que planteará el Gobierno para resolver los desafíos económicos que dejará la pandemia de coronavirus.

“Nosotros fuimos a discutir cómo resolvemos los problemas de la sociedad. Uno de cada dos argentinos va a ser pobre cuando salgamos de la pandemia y queremos saber en qué mundo piensa el gobierno. Hemos leído algunos artículos el fin de semana y yo no sé si el gobierno piensa igual sobre quién genera la riqueza o qué piensa del sector privado”, planteó el presidente del interbloque, el radical Mario Negri, en diálogo con radio Mitre.

Según informó, en el encuentro realizado ayer no hubo detalles sobre la agenda parlamentaria. Acompañado por Sergio Massa y Máximo Kirchner, el jefe de Estado cuestionó a los referentes del espacio por el comunicado que emitieron sobre la muerte de Fabián Gutiérrez y expresó generalidades sobre los planes del futuro. “No hubo nada sobre el impuesto a la riqueza, no se habló del blanqueo y de la agenda parlamentaria que se anuncia, lo único que ha ingresado hasta ahora es la moratoria”, analizó Negri.

En ese sentido, dijo que acompañan la idea general de la propuesta pero están en contra de incluir a los agentes de retención de impuestos como el de los combustibles o a las compañías vinculadas a los juegos de azar. Además, adelantó que solicitarán beneficios para los contribuyentes cumplidores.

El Presidente escuchó primero a los representantes de la oposición, después a los propios y finalmente dio su mensaje. Dijo que “no hay que tolerarse sino respetar”; pidió un diálogo con confianza y “honestidad intelectual” y reprochó: “¿Cómo se construye confianza si me levanto una mañana y quieren vincular a mi vicepresidenta con un crimen?”, en referencia al comunicado de hace dos sábados, tras la aparición del cuerpo de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner asesinado en El Calafate, en el que Juntos por el Cambio habló de “crimen de extrema gravedad institucional”.

“Nosotros elegimos no responder”, resaltó uno de los senadores que participó de la charla virtual.

El diputado cordobés recordó que el Presidente fue empoderado por la sociedad en el inicio de la cuarentena, pero lamentó que ese capital político no se haya puesto al servicio de resolver los inconvenientes económicos. “Podríamos haber trabajado en simultáneo en economía y salid, pero no llamaron a ningún sector”, reflexionó. “Ayer fuimos a una reunión en la que no avanzamos en ninguna respuesta; hay un punto de inflexión, la sociedad está al borde del abismo y nosotros estamos afuera del mundo, en eso somos todos responsables, nosotros también tenemos nuestro pasado”, graficó.

Negri planteó un panorama muy complejo para los próximos meses. Dijo que la Argentina saldrá de la cuarentena con más pobreza, con una clase media reducida y con una fuerte reducción de su Producto Bruto Interno. Esas nuevas dificultades se suman a debilidades preexistentes que existen para generar riqueza y exportar.

“El viernes se van a cumplir cuatro meses de cuarentena de 7 meses de gobierno. La Argentina ha tenido 8 defaults y esperemos que no entremos en otro. Apoyamos la orientación de la negociación de la deuda, pero la estrategia la lleva el Gobierno. Pero se va a producir un default político si no garantizamos la división y el funcionamiento de las instituciones”, planteó.

Y completó: “La Justicia solo abre una ventana y el Congreso ha funcionado en medio de la crisis, pero tiene que ejercer con plenitud, de lo contrario no le sirve ni al propio gobierno”. “Siempre que se producen estas crisis, la tendencia a concentrar el poder ocurre en todo el mundo y la Argentina tiene un vicio, pero hay que normalizar rápidamente la vida institucional de la Argentina con independencia de la justicia y funcionamiento de la instituciones”.

Con información de www.infobae.com