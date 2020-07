Le otorgaron prisión domiciliaria a la mujer que intentó acuchillar a Melisa Zurita

Melisa Zurita sufrió un intento de asesinato por parte de una ex pareja de su marido. Ahora la atacante cumple prisión domiciliaria.

El pasado 6 de julio, Melisa Zurita sufrió un ataque por parte de Geraldine Martínez. La mujer es expareja de su actual marido, Gustavo Holstein. La agresora burló la seguridad del barrio privado de Parque Leloir, donde vive la periodista.

Es así que Martínez llegó hasta la vivienda de Melisa Zurita e intentó apuñalarla delante de su hija. Pero al fracasar se escapó. Al día siguiente fue detenida. “Estaba en un brote psicótico porque tomé pastillas y alcohol, y por el estrés de la cuarentena” fue la justificación de Martínez cuando declaró ante la Justicia.

Pero ahora se le otorgó prisión domiciliaria, y Melisa Zurita ya adelantó que apelará la medida. Diego Storto, abogado de la víctima junto a Fernando Burlando, explicó: “Ya apelamos la domiciliaria que le otorgaron con lo que hasta que la Cámara de Apelaciones no confirme o deniegue lo que dictó el juez de Garantías, no se va a hacer efectiva”.

“Interviene la Sala Segunda y nosotros vamos a exponer por qué no queremos que le otorguen la prisión domiciliaria. Se la otorgaron bajo pulsera y están pidiendo un cupo en el servicio de monitoreo. En primera instancia está otorgada, pero no se hace efectivo hasta que queda firme”, agregó Storto.

Días atrás, la conductora de Canal 26 sufrió una amenaza: “Recibí una llamada. Primero se quedó en silencio y después escuché una voz que la reconocí, era de la imputada. Y me dijo ‘hola’ con voz aterradora y me cortó. De inmediato llamé a mis abogados para hacer un escrito para presentarle al fiscal”, relató.

Y llegó a expresar el miedo que siente en estos momentos: “Realmente nunca viví estrés postraumático y hoy, de acuerdo a lo que me dicen los médicos, es lo que estamos viviendo con mi hija. Tener que seguir aguantando esto me angustia, me pone mal. Lo único que le falta es matarnos”.