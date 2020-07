”No me voy a hacer el hisopado”, la contundente declaración de Christophe Krywonis tras el positivo de Andy Kusnetzoff

Christophe Krywonis se manifestó en torno a su estado de salud luego de que el conductor de PH: Podemos Hablar, ciclo que se emite por Telefé los días sábados por la noche, Andy Kusnetzoff, diera positivo en coronavirus y sea internado.

Cabe destacar que tanto Krywonis como Romina Malaspina, Flor Vigna y Benito Fernández tuvieron contacto estrecho con Kusnetzoff en el programa pasado y son hoy la principal preocupación en torno a un posible contagio.

En ese sentido, el reconocido cheff Christophe Krywonis, emitió un video a través de sus redes sociales donde sentenció que no iba a hacerse el hisopado como sí lo harán los demás invitados que estuvieron el sábado en el programa.

”Estoy asintomático, no tengo fiebre, no perdí el olfato, no tengo tos, no tengo ningún síntoma que aparente ser que tenga el COVID-19”, señaló el ex jurado de Bake Off en su video.

No me voy a hacer el hisopado por ahora. Si surge la situación lo haré pero no es el caso. Estoy siguiendo las indicaciones de mis doctores que se ocupan de decirme que hacer y después de eso hay que saber que yo grabé este programa el miércoles que salió el sábado al aire, fecha en la cual Andy empezó a sentirse mal. Fue el primero en avisarme, después hablé con Kuarzo y Telefé”, agregó Christophe a su declaración.

”Hablé con mis doctores que son eminencias en la medicina argentina que están en el Hospital de Clínicas y me dijeron que si tengo una vida normal de cuarentena y cumplo con las normas, no tengo por qué preocuparme. Mi vida sigue siendo la misma de cuarentena”, agregó.

”Yo estoy muy bien, quiero dejar a todos tranquilos que estoy muy bien. Lo único que deseo es que nos preocupemos todos para que Andy este mucho mejor rápidamente”, concluyó Christophe.