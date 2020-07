Pampita reveló su (ingenioso) truco para que no le saquen fotos “con celulitis”

Sin lugar a dudas, Pampita es considerada una de las mujeres más lindas de nuestro país. Cuando ella se toma vacaciones, las cuales son normalmente en Punta del Este, es muy buscada por los paparazzi que se encuentran por la zona. Ahora, la conductora decidió revelar cual es su truco para estar siempre esplendida en las fotos y que no se le note nada celulitis.

Hace unos días atrás la modelo dijo: “Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos a Wanda Nara que la vuelven loca cada vez que va a la playa y le sacan fotos a propósito; o a Shakira que se mete a nadar con pollera. Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer”, dichas palabras generaron una enorme repercusión.

Motivo por el que la conductora se tomo unos minutos para hablar al respecto: “Quiero aclarar que sí voy a la playa, porque el otro día dije que no voy hasta las cinco de la tarde. Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos. Pero, ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir la playa!? No es tan literal, se tomen todo al pie de la letra”.

Con respecto a como mantiene su gran figura, Pampita contó que es hacer ejercicio, buena alimentación y tomar mucha agua. “No hay ninguna ciencia, hago lo normal”, aseguró la modelo.