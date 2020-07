Contundente respuesta de uno de los empresarios criticados por Bonafini: “Nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar sueldos”

Adelmo Gabbi se convirtió en el primer empresario de los que participó del acto del 9 de Julio en la Quinta de Olivos en contestarle a Hebe de Bonafini. “Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo... En la pandemia no dejé de pagar salarios y no le pedí ayuda a nadie. No merezco que me trate de antipatria o que diga que secuestramos a su familia”, aseguró el presidente de la Bolsa en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

La titular de Madres de Plaza de Mayo había criticado en una carta pública al presidente Alberto Fernández por haber convocado el Día de la Independencia a los integrantes del Grupo de los 6, entre quienes se encuentra Gabbi. “Usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadores y a los que saquearon al país”, planteó Bonafini.

Sus dichos surgieron en un contexto enrarecido en el oficialismo, donde el jefe de Estado es víctima del fuego amigo, concepto que suele utilizarse en política cuando las críticas surgen del mismo espacio o de sectores aliados.

La ola de críticas K surgió luego de que la propia vicepresidenta, Cristina Kirchner, compartiera el domingo un artículo del diario Página 12 firmado por el periodista Alfredo Zaiat, que incluía cuestionamientos a la estrategia de la Casa Rosada de acercamiento con sectores empresarios.

La saga incluyó una pelea entre Julio De Vido y Juan Grabois, a la senadora Anabel Fernández Sagasti y otra referente de Derechos Humanos, Nora Cortiñas.

¿Quién maneja la lapicera?

Gabbi expresó además preocupaciones porque no está en claro quién “maneja la lapicera” en el gobierno nacional. De acuerdo a su visión, hay momentos donde pareciera que hay actores más radicalizados que el Presidente que asumen la toma de decisiones de gestión.

