Desde la cama y semidesnuda, las fotos con las que Cande Tinelli le hizo frente al frío: “Un poco de calor”

El frío extremo que tiene asolado a gran parte de nuestro país desde hace varios días no fue impedimento para que Cande Tinelli desplegara toda su sensualidad. En su cuenta de Instagram, donde tiene 4,1 millones de seguidores, la hija del conductor de Showmatch subió dos fotos que dejaron a todos boquiabiertos.

En las mismas se la ve de perfil y en blanco y negro, sin nada de la cintura para arriba y solo tapada con una sábana blanca. “Un poco de calor para tanto frío”, escribió al lado

La publicación tuvo más de 130.000 likes y miles de respuestas. Algunas de ellas fueron las siguientes: “¿Te podés calmar un poco?”, “Estás hermosa”, “Te vas a lastimar el ciático”, “Ah, bueno”, “Qué preciosa”, “Te van a censurar la cuenta de Instagram” o “Creo que me enamoré”, entre otros.

Hace unos días Cande Tinelli le hizo frente a los haters que la critican en las redes sociales por sus cirugías, y escribió: “Bebes, me importa cero lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”.