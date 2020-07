“Me sentía incómoda en mi propio cuerpo”, Ailén Bechara hizo una fuerte reflexión sobre las dietas y el ejercicio

Hace dos años, Ailén Bechara se convirtió en madre por primera vez y desde aquel momento la modelo habló sobre los cambios que paso con su cuerpo, con todo lo que conlleva tanto la gestación como la maternidad. Ahora, decidió contar la experiencia que vive en los últimos tiempos en los que se nota un cambio en su físico

“Esta bien querer sentirse bien. Querer estar mejor. Querer empezar a mimarse y cuidarse. No es a todo o nada. Es comer saludable, pero COMER, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos MEJOR. Esta cuarentena me llevó por todos los estadios. Llegó un momento en que me sentía incómoda en mi propio cuerpo”, comenzó diciendo la modelo.

“Y yo sé, cual es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida más saludable y entrenar todos los días (cosa que amo).Hoy puedo decirles que me levanto con entusiasmo, Motivada, con ganas de más, sonriente”, siguió diciendo y acompañó la publicación con tres fotos en ropa interior.

Además, Ailén Bechara indicó que recibe muchas preguntas sobre qué hace para obtener los cambios en su cuerpo por lo que expresó que cada cuerpo es distintos y que lo ideal es encontrar lo justo de acuerdo con las necesidades y “que le haga sentir bien. Lo que la motive para querer hacerlo cada día”. Y también la rubia hizo foco en que “La única fórmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad física. Y no es solo por estética es por SALUD”.