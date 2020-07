El costoso regalo que recibió Stefy Xipolitakis para que se fuera de la casa de sus padres

En plena pandemia y encierro muchos extrañan a sus seres queridos. Pero Stefy Xipolitakis decidió no alejarse de ellos y hacer la cuarentena en la casa de sus padres. Según lo relatado por la modelo, a pesar de preocupaciones lógicas, se encuentra disfrutando de su familia a todo trapo.

La panelista se instaló en la casa de sus padres ubicada en Lanús y mantuvo una entretenida conversación con La jaula de la moda (Ciudad Magazine) en la que reveló algunos detalles secretos de la convivencia. En la charla también estuvo presente su mama, Elena, quien confesó que su hija “¡Nunca se fue!” de su casa.

Entre risas, Stefy Xipolitakis, admitió que su madre tiene razón. Al parecer, la panelista pasa más tiempo en la casa de sus padres que en la suya y su papá le hizo un costoso regalo para ver si su hija se iba. Aparentemente, su padre está un poco preocupado por la “invasión” y le regaló “un departamento, ¡para que me fuera!”, confesó.

“El otro día me dijo ‘¿cuándo te vas a ir de casa?, ¡ya estás grande!'”, contó la modelo divertida. Ademas, admitió que se quedará allí un tiempo más ya que “cuando le dije a mi mamá (que se iba), se me puso a llorar… Así que, no la puedo dejar sola…”, expresó.

La hermana de Vicky aprovecha la cuarentena para disfrutar junto a su familia. Desde el comienzo del encierro se mostró sumamente entusiasmada junto a sus seres queridos y comparte gran parte de su día a día con sus seguidores.