La familia de Floyd demanda ahora a la ciudad de Minneapolis por “homicidio culposo” del afroamericano

La familia de George Floyd, el afroamericano muerto en manos de la policía el pasado 25 de mayo, ha presentado este miércoles una demanda federal por homicidio culposo —es decir, involuntario— contra Minneapolis y los cuatro policías acusados de su muerte. Los familiares alegan que los exagentes violaron los derechos constitucionales de Floyd y la ciudad permitió una cultura de excesivo uso de la fuerza y racismo en su fuerza policial, lo que permitió que ocurriera el trágico suceso. Esta tarde también se revelaron nuevas grabaciones, donde se aprecia que la última frase antes de que el hombre de 46 años falleciera fue: “No puedo respirar”.



Ben Crump, abogado de la familia Floyd, explicó en una rueda de prensa que la demanda busca una compensación que haga que sea “financieramente prohibitivo que la policía mate injustamente a las personas marginadas, especialmente a las personas negras, en el futuro”. Además, aclaró que no fue solo la rodilla del agente blanco Derek Chauvin, sino que fue “la rodilla de todo el Departamento de Policía de Minneapolis en el cuello de George Floyd la que lo mató”.

Horas antes de que presentara la demanda, el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin reveló dos vídeos de media hora cada uno, grabados por las cámaras incorporadas en los uniformes de los policías Thomas Lane y Alexander Kueng. Asustado, ansioso y rogando que no le dispararan revelan las imágenes. Cuando ya estaba inmovilizado, Floyd se quejó al menos 25 veces de que no podía respirar y le dijo a la policía que le habían diagnosticado la covid-19. “Se necesita mucho oxígeno para decir eso”, le respondió el policía Chauvin sin retirar la rodilla del cuello del detenido durante casi nueve minutos y medio -y no ocho minutos y 46 segundos, como se había dicho con anterioridad- cuando este rogaba por su vida.

Los dos vídeos forman parte de la evidencia entregada por el exagente Lane, de 37 años, acusado de incitar y ayudar a un asesinato en segundo grado. Con el papel que tuvo durante el suceso busca que desestimen los cargos en su contra. Las transcripciones muestran que Lane preguntó a Chauvin varias veces si no debían cambiar a Floyd de posición cuando lo tenían detenido en el piso. Lane insistió en su preocupación de que el detenido muriera repentinamente y le hizo ver al policía con 20 años de experiencia, y acusado de homicidio, que Floyd parecía haberse desmayado.

