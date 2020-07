El presidente peruano reemplaza a más de la mitad de su Gabinete en medio de la pandemia

El presidente peruano, Martín Vizcarra, revolucionó este miércoles su Gobierno en busca de un revulsivo ante la emergencia sanitaria que desborda a las autoridades. El mandatario reemplazó a 11 ministros de los 19 que conforman su Gabinete. Entre ellos, designó a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y nombró a la neuróloga Pilar Mazzetti al frente Salud mientras la propagación de la covid-19 no se detiene. El Ejecutivo pretende recuperar la economía -más de 2,3 millones de personas perdieron el empleo solo en Lima durante la cuarentena- y mejorar la gestión de los servicios públicos. Decenas de miles de personas se exponen al contagio en el transporte público y los hospitales, incluidos los centros privados, donde ya no tienen camas de cuidados intensivos disponibles.



Vizcarra, sin embargo, ratificó en el cargo a la ministra de Economía, María Antonieta Alva; y a los ministros de Educación, Defensa, Mujer y poblaciones vulnerables, Cultura y Agricultura. Además, trasladó a los exministros de Producción y de Transportes a otras carteras: Comercio Exterior y Vivienda, respectivamente.

El jefe de Estado nombró también a una nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social, un cargo crucial en la cuarentena y en los próximos meses, debido las deficiencias en la entrega de subsidios a los sectores vulnerables y rurales durante los meses de confinamiento. Las autoridades reconocieron que no tenían bien identificadas a las personas, no llegaron a todos los que lo necesitaban o pagaron por error a quienes no requerían las ayudas. El pago de subsidios contribuyó también a multiplicar los contagios de indígenas en la región amazónica, porque los empleados de las empresas de transporte no aplicaron medidas sanitarias en la entrega del dinero.

Perú es el segundo país más afectado por el coronavirus en Sudamérica, después de Brasil, con más de 12.200 personas fallecidas por la enfermedad y 333.867 infectados. Es, además, el país con mayor exceso de muerte en el mundo, si se compara la cantidad de defunciones de mayo, junio y julio de este año con el mismo período de 2019. Los peruanos estuvieron 107 días en cuarentena y a mediados de junio el Instituto Nacional de Estadística e Informática calculó que el PIB había caído un 40% en abril, mes de confinamiento obligatorio y toque de queda. Desde el 1 de julio, seis de las 24 regiones mantienen el aislamiento y a partir de las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada no se puede salir a la calle en todo el país.

El impacto de la pandemia en Perú quedó reflejado en la ceremonia de juramentación en el Palacio de Gobierno. La nueva ministra de Turismo asumió desde su domicilio, donde está concluyendo la cuarentena porque se infectó de coronavirus, y el presidente se comunicó con ella a través de una tableta colocada cerca del crucifijo y la Biblia usada en el protocolo. Vizcarra agradeció a los funcionarios que dejaron el cargo y dijo que seguirá con este Gabinete hasta que entregue el mando al próximo Gobierno, en julio de 2021. Señaló además que continuará “la lucha contra la pandemia, con el mayor esfuerzo y energías renovadas”, y mencionó que el otro desafío será “profundizar medidas para la reactivación económica cuidando al mismo tiempo la salud de los peruanos”.

El mandatario aludió como tercera prioridad para el último año la mejora de la calidad institucional y el fortalecimiento de la democracia “de cara a las elecciones” de abril próximo. El Congreso ha evitado prohibir que sean candidatos los condenados por delitos en primera instancia y ha aprobado medidas populistas desde el inicio de funciones en marzo. Vizcarra no cuenta con representación política en el Legislativo y la presencia de Cateriano en el Gabinete puede deberse a ese factor, debido a que se trata de un ex primer ministro experimentado en el debate político con la oposición, especialmente contra el fujimorismo y sectores conservadores. El nuevo equipo de Gobierno también se caracteriza por una orientación a favor de los sectores empresariales.

