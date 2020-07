Roberto Vitaloni dijo que el logro es de todo Rafaela, de nadie más

El responsable de coordinar en la región la situación epidemiológica fue muy claro al decir que lo que se logró en Rafaela no tiene padre ni benefactor, que es merito de toda la ciudadanía, de nadie en particular

El responsable de coordinar en la región la situación epidemiológica, dialogó con RADIO RAFAELA en una entrevista en la cual marcó su preocupación porque “por un lado nos estamos viendo superado por la gente que se reúne, las reuniones exceden lo afectivo y se tornan multitudinaria Entiendo que el peso del encierro pueda estar cansando, pero si aguantamos hasta ahora podemos seguir aguantando”.

A 85 días del último caso positivo reportado de coronavirus, el Dr. Vitaloni, explicó que el resultado fue «un logró de la gente que no dejó entrar al virus a la ciudad». Sin embargo, resaltó, sin crear pánicos, que “se nos está acercando” a raíz de la situación de otras localidades de la provincia de Santa Fe.

Pedido para los viajantes que van a Rosario

“Pedirles por favor que el que viaja a Rosario, durante los días sucesivos de su vuelta, no este reuniéndose, compartiendo mate, porque si alguno de ellos trae el virus tratar de evitar la expansión”, dijo Vitaloni.

Asimismo, agregó: “No se trata de decirle al otro que es lo que hace o no, es pedirle ayuda para que no entre el virus. Si llegara a entrar, tratar de hacer que su propagación sea limitada para que el esquema de salud pueda abarcarlo y no tengamos que lamentar víctimas y no tengamos que retroceder de fases”.

“En Rafaela tuvimos un cachetazo enorme con 22 pacientes de un día para otro y con una sociedad que nos miraba con los ojos espantados para ver qué era lo que iba a pasar. Gracias al trabajo que se hizo y a la gente que estaba infectada, que colaboró mucho, pudimos lograr el resultado de ahora.”

Además, el funcionario de salud se refirió al festejo del día del amigo: “Soy tu amigo te quiero, te cuido y más vale no me reúno, nos reunimos más adelante cuando estemos más seguro para no enfermarnos”.



“No se trata de asustar a nadie, solamente de pedir la participación. Si vas a Rosario, no tenemos una cuarentena estipulada, si la vamos a aconsejar a la gente que se cuide y de esa manera se proteja y cuide a la familia, amigos y a la sociedad rafaelina en general”, afirmó Vitaloni.

“Demasiado disfrutamos todo este tiempo, ojalá que no aparezca ningún caso. No dejemos de mirar lo que esta pasando en otros lugares y tratar de repetir errores. Hay un pueblo que tomaron mates en una peluquería, una actividad que está permitida, no así el mate, y de esas 3 o 4 personas que tomaron mate hubo 19 infectados”.

Ante la pregunta si en el caso posible de que haya casos positivos se vuelva a la Fase 1 contestó: “Cuando nosotros tenemos el nexo epidemiológico se hace el cierre de la red y se contiene a la gente, en ese caso no se cierran las actividades económicas”.