Del Frade sobre el asesinato de Trasante: “Es un hecho mafioso político”

En la tarde de este martes fue asesinado en su casa de la ciudad de Rosario el ex concejal, Eduardo Trasante. El hecho ocurrió en su vivienda ubicada en en la zona de San Nicolás al 3600. El ex funcionario fue atacado por dos personas que tras tocar la puerta, la mujer atendió y la obligaron a llevarlos a dónde estaba el pastor, quien fue ultimado de un balazo en la cabeza delante de su familia.

El crimen despertó la tristeza e indignación del sector político rosarino, en diálogo con Mañana OH! conducido por el periodista Marcelo Garrido por Cadena OH! el diputado provincial Carlos del Frade contó cómo era su relación con Trasante.

Del Frade explicó que su vinculación con el ex concejal asesinado fue “apenas habían matado al primer de sus hijos asesinados, Jeremías, lo conocí porque me habían convocado para llevar adelante la Comisión Investigadora independiente que se creó al respecto y a los pocos meses, él viene y me cuenta que el asesino de su hijo se confesó frente a él y que él lo había perdonado a partir de ese momento siempre dije de Eduardo qué pedazo de alama tiene como para perdonar al asesino de su hijo y después le volvió a pasar con Jairo otro de sus hijos que fue asesinado en un boliche y después siguió él peleando alma por alma, pibe por pibe para que no sean soldaditos esclavos de esos búnker donde venden por 12 horas encerrados pero del lado de afuera”.

Vale recordar que Trasante era papá de Jeremías, una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno, asesinado el 1º de enero de 2012. Dos años después, el 3 de febrero de 2014, fue asesinado su otro hijo, Jairo, quien fue baleado en la esquina de Zeballos y Dorrego, a la salida de un boliche.

“Hace un mes me lo había encontrado reclamando justicia por otro chico asesinado y habíamos quedado en seguir charlando porque me decían que estaban repartiendo mucha comida en la cuestión de la pandemia, que donde estaba laburando que era en la zona oeste había mucha necesidad alimenticia que estaban repartiendo mucha comida en medio de la pandemia”, reveló del Frade.

El diputado provincial sostuvo que al asesinato del ex concejal lo separa de los crímenes de sus hijos Jeremías y Jairo y sentenció: “Para mí ésto es un mensaje mafioso, político, que hacen algunos de los desquiciados que desde adentro de la cárcel siguen manejando las mafias en Rosario como son, por un lado, el Guille Cantero y por otro lado, Esteban Alvarado que había dicho que iban a tirar un muerto todos los días para ensuciar el territorio político en la provincia”.



“Hay que aportar todas las experiencias pasadas desde Lamberto hasta acá, a mí me gustaría alguna vez verlos trabajar juntos que junten experiencias, Lamberto, Pullaro, Sain, trabajar juntos, esto requiere que todos los actores políticos nos pongamos a trabajar en serio, hay que laburar en forma conjunta porque no sobra nadie en esta pelea, hay que trabajar en una política de Estado”, consideró el diputado provincial.

Ante la consulta del periodista Marcelo sobre cómo sigue toda esta situación, del Frade expresó: “No sé, lo único que entiendo es que hay que profundizar la investigación, pero hay que hacer un pacto en cuestiones básicas, como la enorme circulación de armas, hay que seguir la circulación del lavado del dinero, y depurar si o si las fuerzas de seguridad. Si en un barrio tenes comisarios corruptos, tenes violencia”.

Fuente: Agenciafe