Domingo Cavallo, sobre la cuarentena: “Todo el mundo va a quedar exhausto, con deudas, sin ningún ahorro y habrá mucha gente con hambre”

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que a la hora de establecer medidas de distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus COVID-19 “hay que apelar a la responsabilidad personal de cada uno, porque impedir que la gente trabajar me parece muy serio”. A través de una entrevista online que publicó en su blog, el ex hombre fuerte del Palacio de Hacienda criticó también las regulaciones que rigen sobre el mercado laboral –como la ley de teletrabajo– y que, a su entender, impedirán una recuperación sólida una vez que se supere la crisis sanitaria.

Cavallo advirtió que los efectos de la cuarentena sobre la economía argentina van a ser considerables, por lo que habría que permitir operar normalmente a la mayoría de las actividades. “Sin dudas las restricciones en el trasporte público tienen sentido porque es ahí donde puede haber más contagios, pero deberían permitir que reabran las peluquerías, los gimnasios, las actividades profesionales y los comercios, por supuesto con las recomendaciones de cuidados adecuados. Hay que avanzar en esa dirección porque si no las consecuencias van a ser muy graves”, señaló.

En otro tramo, el economista se quejó por la regulación laboral, que entiende va a afectar la capacidad de la Argentina de superar la pandemia al volver más rígido al mercado laboral. “Va a ser muy complicado salir de esta crisis, como consecuencia de la pandemia, pero más con tantas regulaciones que traban al sector privado”, alertó.

“A mucha gente sobre todo a los cuentapropistas, o los que tienen negocios pequeños les va a ser muy complicado porque va a costar mucho que la economía se vuelva a reencausar; todo el mundo va a quedar exhausto, con deudas, sin ningún tipo de ahorro y habrá mucha gente con hambre”, pronosticó.

En ese sentido, se refirió en particular al caso de la aerolínea Latam: “En el tema este de las empresas de aeronavegación los que ponen más trabas no son los sindicatos de la empresa, de Latam, que no tengo dudas que estarían interesados en un acuerdo (...) Son los sindicatos de Aerolíneas Argentinas los que tienen una vocación muy monopólica para la empresa”.

“Es una pena que en este Gobierno, y en la mayoría de los gobiernos desde 2002, crean que con regulaciones van a poder hacer funcionar a los distintos mercados de la forma en que a ellos se les ocurre”, agregó. “Lo único que hacen es introducir inflexibilidad en el funcionamiento de la economía y dificultar la adaptación que cada empresa en las circunstancia en las que les toca actuar”, comentó.

“Por otro lado, están todas estas trabas que se han impuesto por esta cuarentena. Ahora se está discutiendo en el Congreso, y ya tiene media sanción de la Cámara de diputados, la Ley de Teletrabajo. No se les ocurre otra cosa que regularlo, con lo cual lo van a dificultar para las empresas y los trabajadores. Esto que puede ser muy bueno para el trabajador y también para el empleador, si lo regulan tanto, las condiciones que debían darse no se pueden aplicar porque las regulaciones lo prohíben”, advirtió.

Además, el ex ministro dijo que si bien el impacto económico de la pandemia se sentirá en todo el mundo durante mucho tiempo, en la Argentina tendrá condimentos propios porque combina la recesión con una alta inflación.

“Salir de la estanflación es muy difícil porque requiere replantear reglas de juego e introducir un régimen monetario que asegure que la moneda sea sana. Pero con eso no basta, porque si hay un gran desequilibrio fiscal y el país no tiene crédito, no se puede sostener un buen sistema monetario (...) con eso no basta, porque si hay un gran desequilibrio fiscal, si el país no tiene absolutamente crédito ni forma razonable de financiarlo, entonces no se puede sostener un buen sistema monetario. Es muy complicado salir pero más cuando se agregan regulaciones y más regulaciones que trababan al sector privado”, dijo.

