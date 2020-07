Sergio Massa: “Sin dudas en Venezuela hay una dictadura; un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia”

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó el régimen de Nicolás Maduro "porque no cumplió con los derechos humanos". Tras las críticas del kirchnerismo, Alberto Fernández hoy tuvo que salir a aclarar que nunca había cuestionado la legitimidad del gobierno venezolano

Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar este jueves que la condena internacional de la Argentina a la violación de los derechos humanos en Venezuela no representa un cambio de abordaje geopolítico del Gobierno, que continúa reconociendo la legitimidad de Maduro como presidente electo. “Nunca hemos desconocido eso. Nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela. Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior”, indicó en diálogo con Víctor Hugo Morales.

Un día antes, Argentina había expresado su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet; e instó al régimen de Nicolás Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Además, pidió elecciones justas y creíbles. Esa decisión generó críticas hacia el presidente Alberto Fernández entre quienes apoyan al kirchnerismo.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que “Venezuela tiene la condena que tiene y tiene el informe de (Michelle) Bachelet centralmente porque no cumplió con los derechos humanos”. En esa línea, en diálogo con A24, sostuvo: “Sin dudas en Venezuela hay una dictadura; un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia”. “Lo dije una y mil veces, y no voy a cambiar de opinión”, agregó. Luego, aseguró que “la riqueza del Frente de Todos es que podamos convivir en la diversidad aquellos que pensamos distinto”.

Consultado sobre las últimas críticas que surgieron en la coalición de gobierno contra el Presidente, Massa puso como ejemplo una charla que tuvo con dirigentes rurales para exponer lo que pensaba sobre el denominado “fuego amigo”. “Entre la tensión y la distensión, siempre elijo la distensión. El diálogo, los consensos, la búsqueda de acuerdo. Esta muy mal la gente, con muchas preocupaciones, como para que le agreguemos incertidumbre política”, afirmó.

No es la primera vez que Massa cuestiona el régimen de Nicolás Maduro. En los últimos meses del año pasado, a través de su cuenta de Twitter, dijo que “Venezuela es una dictadura que simula ser democracia” y que “tiene un cobarde que reprime a sangre y fuego a estudiantes y opositores”.

En otra oportunidad aseguró que el venezolano “es un gobierno que tiene actitudes dictatoriales, que ha perseguido y encarcelado opositores, que ha asesinado estudiantes y, sin duda alguna, lo mejor que puede pasar es que Venezuela encuentre en paz una salida democrática”.

Argentina había expresado su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet; e instó al régimen de Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Además, pidió elecciones justas y creíbles.

En un diálogo áspero con los periodistas Víctor Hugo Morales y Cynthia García, el jefe de Estado aseguró que hubo una interpretación confusa y maliciosa de la participación argentina en la ONU. “Lamento cómo se ha presentado la información y hayan confundido a muchos compañeros. La declaración dice lo que hemos dicho siempre. Buscamos preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, estamos en contra de los bloqueos y pedimos que sean los venezolanos quienes encuentren una salida democrática”, indicó.

El jefe de Estado aclaró que el proceso de elecciones libres exigido este jueves por la Argentina alude al cronograma vigente en la Venezuela de Maduro, que en diciembre renovará autoridades legislativas en medio de las denuncias de la oposición por falta de transparencia. A la par, existe una creciente presión internacional de la mayoría de los presidentes del mundo que le exigen al dictador venezolano que habilite un proceso democrático para votar un nuevo presidente.

“No soy yo el que tiene que decirles a los venezolanos qué tienen que hacer. Ni yo ni nadie. Son los venezolanos quienes deben decidir qué hacer. Y lo están haciendo: abrieron un proceso electoral y además hay nuevos canales de participación a la oposición para darle más transparencia al comicio”, aseguró.

Fernández dijo además que si bien la Argentina continúa dentro del Grupo de Lima, integrado por países que condenan los atropellos de Maduro, nunca participó de ninguna reunión formal. “Sólo nos quedamos allí para expresar nuestras discrepancias”, declaró.

Con información de www.infobae.com