Corach se va con Perotti, Galantti se va para arriba

Marcos Corach, quien se desempeñó hasta la víspera al frente de la Jefatura de Gabinete, dejará ese cargo para asumir como responsable de la Secretaría de Articulación de Políticas Públicas del Gobierno de la Provincia, ante la convocatoria de Omar Perotti, el actual mandatario santafesino.

El citado organismo depende del Ministerio de Gestión Pública y ante esa designación, Corach formalizó el alejamiento de la función que venía cumpliendo, en el transcurso de una reunión que compartió con el intendente Luis Castellano y quien será su sucesora en el cargo, Amalia Galantti.

En el caso de Galantti, que fue designada oportunamente como secretaria de Gobierno y Participación, reemplazará a Corach, siendo la primera mujer en ocupar el cargo de Jefa de Gabinete desde que fue creada esa estructura en la Municipalidad de Rafaela.

Vale la pena destacar que, tanto Corach en la Provincia, como Galantti en la Municipalidad, ocuparán lugares determinantes en sus respectivas áreas.

EN LAS REDES

Ambos funcionarios expresaron sus sensaciones en Twitter, las que damos a conocer textualmente:

Marcos Corach: "Quiero contarles que a partir de mañana voy a dejar de ser el Jefe de Gabinete de nuestra querida Rafaela, para pasar a sumarme al equipo del gobierno de la provincia: en un momento tan complejo, es mi vocación estar allí donde más pueda colaborar en pos el bien común.

"Dejo mi cargo con la satisfacción de haber puesto todo lo que estuvo a mi alcance para que nuestra gestión sea un ejemplo. Lo hice desde el profundo amor que siento por mi ciudad, pero fundamentalmente a partir de la inquebrantable confianza recibida por parte de @castellanoluis.

"Desde mi nuevo rol mantendré siempre una mirada atenta a Rafaela y seguiré colaborando en todo lo que me sea posible. Son tiempos difíciles, pero Rafaela está de pie y tiene al frente un líder de excepción conduciendo un equipo de gobierno plenamente comprometido con su destino.

"Quiero agradecer a todos por este tiempo compartido: a mis compañeros y compañeras de trabajo y de militancia, mi corazón les pertenece. A los ocasionales opositores, sepan que he valorado cada debate. A Luis, por la confianza y el cariño de siempre.

"A @omarperotti, por esta convocatoria que renueva mi compromiso con las interminables ideas de igualdad y justicia social que son las que me llevaron a transitar el camino de la política. Y a mi familia: sin ustedes, nada sería posible. #NadieSeSalvaSolo".

Amalia Galantti: "No es sencillo encontrar las palabras para expresar lo que siento en este momento, me invaden muchas emociones, algunas contrapuestas. Hace 15 años trabajo en la Municipalidad, ingresé como abogada a Fiscalía. A lo largo de esos años fui cumpliendo distintas funciones y hoy tengo el desafío de cumplir una nueva. Ser Jefa de Gabinete. Siento un agradecimiento enorme por la confianza que el Intendente @luiscastellano.rafaela deposita en mí, y un compromiso aún mayor de seguir trabajando con esfuerzo, honestidad y dedicación por esta querida ciudad.

"Es la primera vez que Rafaela tiene una Jefa de Gabinete, una Jefa, mujer. Nos ha llevado mucho tiempo abrirnos lugar en la política, muchas luchas y esfuerzos que aún persisten. Es el tiempo de la mujer y Luis nos reconoce y nos valora. Somos varias las mujeres que ocupamos lugares de decisión en su gabinete. Le agradezco otra vez, en lo personal y en la voz de tantas otras que día a día trabajan en diferentes espacios.

"Mi familia, mis hijos, mi pareja, son los pilares que me sostienen y apoyan desde el primer momento, y a ellos también les agradezco, porque esta tarea no es fácil, demanda tiempo y conlleva ausencias.

"Al mismo tiempo se va Marcos y eso genera alegría y también nostalgia. Hoy la vida le presenta nuevas oportunidades y se suma al gobierno de la Provincia con todos sus saberes y todas sus ganas. Me llena de orgullo y renueva las esperanzas que otro rafaelino acompañe al Gobernador @omarperotti, porque no dudo que desde su nuevo lugar va a seguir trabajando para Rafaela.

"Para mí, el tiempo que trabajamos juntos es un tiempo de aprendizaje, agradezco tu generosidad y todo lo que me enseñaste. Te felicito @marcoscorach y te deseo una gestión exitosa.

"Sepan que siempre van a poder contar conmigo. Quiero estar cerca, de las vecinas y los vecinos, de las instituciones, de los empleados y empleadas de la Municipalidad. Soy una servidora pública y acá estoy, desde hace 15 años, trabajando por la Rafaela que todos queremos".

