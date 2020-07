La advertencia de Graciela Fernández Meijide a los jueces que investigan a CFK: “La sociedad los está mirando”

La referente de los Derechos Humanos consideró que la ex mandataria nacional "está empecinada en querer" que los magistrados "ignoren la cantidad de pruebas que tienen” en su contra

La referente de los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide advirtió este jueves que “la sociedad está atenta y mirando” a los jueces que investigan a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en diferentes causas de corrupción. Asimismo, aseguró que la gente “está dispuesta a moverse en la calle” para reclamar Justicia.

Durante una entrevista en TN, la titular del Club Político Argentino consideró que la ex mandataria nacional “se empecina en querer a toda costa hacer” que los magistrados “ignoren la cantidad de pruebas que tienen” en su contra.

Para la dirigente, la ex jefa de Estado “se equivoca” al intentar lograr esto porque, “por mucho que quisieran hacerlo”, los jueces “no ignoran que la sociedad los está mirando”.

“Esta sociedad no es tan anómica como creíamos que era. Se ha movido y está dispuesta a moverse en la calle y a través de encuentros donde manifiesta una tendencia y se lo hace saber al resto de la sociedad y al Presidente de la Nación”, resaltó.

Por otra parte, Fernández Meijide se refirió al documento que emitió el Club Político Argentino a finales de abril pasado, en el que había pedido que el Congreso volviera a sesionar de forma normal, y opinó que actualmente es necesario que vuelva “a funcionar la democracia”.

“Hoy, no solo no está funcionando la Justicia, y el problema de la corrupción es bien serio, sino que tampoco están funcionando los aspectos de la Justicia cotidiana necesarios para que la gente resuelva problemas de todos los días”, agregó.

Para la ex integrante de la Conadep, “esa dificultad para que los tres poderes estén en marcha y solo quede un Ejecutivo que ha sido eficaz al reaccionar en el tema salud pero que al mismo tiempo hoy tiene que encarar la economía y la fortaleza de las instituciones porque hoy las necesita para gobernar”.

En esta línea, también lamentó que Alberto Fernández y la propia Cristina Kirchner no hayan adherido al texto de su organización: ”Tampoco la esperábamos inmediatamente, no creíamos que íbamos a caer en los brazos abiertos del Presidente”, comentó al respecto.

No obstante, destacó que en ese documento hubo “una representatividad de aquellos que producen, que están preocupados por pagarles a sus empleados, que saben que la pobreza sigue creciendo y que si no se pone un parate, todo va a ser peor”.

“No solo es peor porque haya más contagiados y más víctimas fatales (por el coronavirus), pero en lo demás ¿qué vamos a seguir haciendo? No hay planes. Hay que construir planes y no con una sola mirada”, sostuvo.

Siguiendo con este punto, Fernández Meijide recordó que la pobreza en la Argentina “debe estar entre el 45 y 50 por ciento”, ya que en el último tiempo “aumentó enormemente”.

“¿Cómo vamos a hacer con eso?. ¿Va a ser solamente seguir emitiendo, seguir imprimiendo para dar asistencia? Cuando esas sucesivas impresiones se van a dar con el límite que te da llegar a la hiperinflación. ¿Quiénes discuten y miden esas consecuencias?”, se preguntó.

Por último, se distanció de la carta que le escribió Hebe de Bonafini a Alberto Fernández para cuestionarlo por haberse reunido con empresarios, y consideró que a la líder de Madres de Plaza de Mayo “la están usando” aquellos que “instrumentaron el discurso”.

“Ella le escribió una carta a la Reina Isabel de Inglaterra... pretendiendo hablar de igual a igual. No me gusta hablar de Hebe como si fuera total y absolutamente responsable de lo que le está pasando. Igual que miles de nosotras, ella sufrió el desgarro horrible de que le secuestraran dos hijos y la nuera, y de eso no se sale indemne”

Para Fernández Meijide, Bonafini “no tuvo los recursos internos suficientes como para poder convertir el dolor en una cuestión de búsqueda paz y de más democracia” y, en cambio, “está convencida de que si sus hijos vivieran estarían hablando como ella lo hace”.

