Alberto Fernández, tras las críticas por haber compartido un acto con empresarios: “Siempre me acusaron de dialoguista y me encanta, nunca voy a ceder en ese camino”

Alberto Fernández anunció formalmente este viernes la flexibilización de la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires y explicó que la próxima etapa se extenderá hasta el 2 de agosto.

Sin embargo, tras un largo anuncio en el que también tomaron la palabra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los gobernadores de Chaco (Jorge Capitanich), Jujuy (Gerardo Morales) y Río Negro (Arabela Carreras), el Presidente contestó algunas preguntas sobre las tensiones internas que sacudieron su espacio político durante los últimos días.

Al ser consultado sobre el “fuego amigo”, Fernández comenzó por celebrar que dentro del Frente de Todos haya diferencias de opinión porque la “diversidad” los hace más fuertes.

“Nunca voy a ceder en ese camino, siempre me acusaron de dialoguista y es una acusación que me encanta que me hagan”, replicó.

En ese sentido, utilizó una analogía musical para explicar su postura: “Quien gobierna es como un director de orquesta, no puede dejar de dialogar con el que toca el clarinete o el trombón”.

No obstante, el líder del Frente de Todos afirmó que sabe bien qué intereses representa y qué sector social lo votó. “Sé que tengo una obligación con quienes están peor”, dijo.

Y continuó con el mensaje antigrieta que lo llevó a triunfar en las elecciones: “La Argentina de los unos y los otros a mí no me convence”. “Dialogar está en mi esencia y en mi naturaleza”, concluyó con una sonrisa.

En el mismo tono conciliador, aseguró que no está completamente al tanto del conflicto entre la empresa Mercado Libre y el sindicato de Camioneros, pero llamó a las partes a “dialogar y encontrar una solución”. “No es hora de conflictos, no estamos para sumar nuevos conflictos”, lamentó.

Este martes, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lo había criticado en duros términos a través de una carta abierta por permitir que empresarios del denominado “Grupo de los 6” hayan participado del acto por el Día de la Independencia.

“Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud. con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país. Lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada”, escribió Bonafini.

Dos días antes, la vicepresidenta Cristina Kirchner había recomendado en sus redes sociales un artículo del diario Página 12 en el que se objetaban los intentos de acercamiento de Alberto Fernández a grupos económicos.

“El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”, describió CFK.

En la nota titulada “La conducción política del poder económico”, el periodista Alfredo Zaiat planteaba que el acto por el 9 de julio “fue una apuesta oficial fuerte dirigida al mundo empresario concentrado, que desde hace más de 40 años ha intensificado el combate contra el proyecto de desarrollo nacional que hoy aspira a desplegar el frente político que gobierna”.

Y agregó: “Son los protagonistas principales de las grandes crisis pero no las padecen en toda su dimensión; más bien se benefician porque aumentan la concentración y centralización del capital”.

El tuit de Cristina Kirchner, quien no suele recomendar notas en sus redes sociales, fue interpretado como un gesto político destinado a “marcarle la cancha” al Presidente.

Sobre el final del anuncio, Alberto Fernández insistió una vez más en que no le “temblará el pulso” a la hora de ordenar una marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena.

“No voy a dejar que se nos vaya de las manos la situación, no hicimos todo este esfuerzo para tirarlo por la borda”, dijo.

También apuntó contra quienes aseguran que el Gobierno nacional está coartando demasiadas libertades con la cuarentena. “Para estar libres, primero hay que estar vivos, estamos preservando la salud de la gente”, resumió.

