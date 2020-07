Perotti admitió que su gobierno está errando las políticas de seguridad

El gobernador Omar Perotti calificó como una "vergüenza" la acusación de legisladores radicales respecto de la coparticipación, admitió que le gustaría tener mejores resultados en materia de seguridad y avaló explícitamente al presidente de la Nación por el frente de críticas que se levantaron desde el kirchnerismo.

En una videoconferencia con periodistas de toda la provincia, el titular de la Casa Gris sorprendió al calificar de "vergonzosa" la petición de legisladores radicales respecto de la coparticipación a municipios y comunes. "Estamos pagando más de 150% respecto de 2018 y 2019", apuntó Perotti en el momento más tenso de sus declaraciones. "Los municipios recibieron más de mil millones de la moratoria, incluso más que la provincia”, agregó el rafaelino, para quien "con caja flaca hace los mejores esfuerzos".

Se le preguntó a Perotti por que mantiene en el cargo al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, en medio de la pandemia de inseguridad que, incluso, tiene resultados peores que en 2019. Ahí admitió que "le gustaría tener mejores resultados", pero evitó restarle apoyo a Saín.

Para Perotti no se trata de "respaldar a una persona" sino de un procedimiento, de una forma de enfrentar la situación. "Los problemas en seguridad llevan tiempo, no se arreglan de un día para otro" y admitió que la situación se agrava por la cuestión económica. "El delito crece", reveló. En ese sentido, se diferenció del gobierno progresista que lo antecedió: "Hay cosas que no deben quedar igual. Nosotros hacemos cosas donde otros no lo han hecho”, arguyó.

Perotti le dio "pleno respaldo" al presidente de la Nación por las críticas de referentes kirchneristas. "Es como si a mí me molestara la crítica de algún compañero. Fernández está tomando decisiones firmes", reseñó el gobernador, quien estuvo acompañado en el estrado por la responsable de las políticas de Género en la provincia, Celia Arena.

Respecto de la pandemia, el mandatario se posicionó con un llamamiento a la sociedad: “Falta menos, terminó el primer tiempo. Estamos cansados, pero lo estamos haciendo bien. Ahora vamos a salir a ganar el partido. Somos la provincia con mejor prestación sanitaria”.

Fuente: Uno Santa Fe