Otra advertencia de Belocopitt: "El sistema de salud puede colapsar"

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, aseguró que "la realidad del sistema de salud no es la que se informa" y que la vacuna contra el coronavirus "está más cerca de lo que creemos".

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, reiteró que ve con mucha preocupación la situación actual en cuestión a salud frente a la pandemia por el coronavirus, ya que "en este contexto actual es más complicada que la que teníamos en marzo".

Belocopitt, en diálogo con el canal de televisión América, se refirió también al sistema de salud y a cómo esta no es dada a conocer de la mejor manera ni con la verdad. "La realidad del sistema de salud no es la que se informa. Hoy tenemos un 90% de ocupación de piso en el sistema privado de salud en Ciudad de Buenos Aires. Swiss Medical habló con muchas instituciones para derivar pacientes pero muchas no nos pueden recibir", aseguró

Es por ello que según el dueño de Swiss Medical afirmó que "el sistema de salud puede colapsar", por lo que el deseó que cuando todo pase "podamos reflexionar sobre el sistema de salud que requiere la argentina".

"Siempre lo he planteado y todo se minimizaba. Tenemos que reconocer como sociedad, todos, políticos, periodistas y empresarios, que a la salud no le dimos bola. Los políticos no le dan bola, fíjense en los últimos debates presidenciales", continuó el empresario de la salud.

"Ahora, el sistema público y privado la viene bancando bien desde el 3 de marzo, así que ojalá que podamos entender entre todos que tenemos que discutir como tiene que ser el sistema de salud del futuro", agregó.

A su vez, Belocopitt se refirió a la vacuna y la posible generación de anticuerpos contra el coronavirus: "Estamos trabajando en la vacuna que se va a probar en el país, que lleva dos dosis. La primera, se va a dar entre el 15 y el 25 de agosto y, 21 días posterior a eso, la segunda; pero los resultados van a estar en el mes de noviembre"

"La vacuna podría estar en el mercado en diciembre. Aunque no parezca, la vacuna está más cerca de lo que nosotros creemos", concluyó.

Con información de www.ambito.com